外資續小買 台股險中創高 選股要角曝光

外資續小買、集中市場險中創高 新光金人氣爆棚

權王股東會前，外資集中市場買超不到10億大縮水，三大法人續買超40.63億元，指數險中收高。美債限法案順利立法，美股上周五強勢攻高，亞股今日多跟漲；而台股集中市場繼上周續漲1.22％、收16,706.91點後，今日也跟上美股多頭腳步，開高7.57點、為16714.48點，盤初雖因台積電（2330）、AI概念族群漲多回檔，指數一度翻黑小跌，但在生醫、重電、蘋概、網通、車電、面板等相關族群積極挺升下，大盤快速翻紅並碎步向上爬升，雖尾盤賣單加重調節台積電、華城（1519）、緯創（3231）、創意（3443）、東哥遊艇（8478）等，但指數仍守住紅盤、小漲7.52點，收16,714.43點，再寫今年新高，惟總成交值縮減至3,005.91億元。

籌碼面，今日外資雖連2買、再買超9.7794億元，但相較2日掃貨近183億元大幅縮水，投信買超4.7959億元，自營商買超26.0639億元，三大法人買超40.63億元；回顧上周，外資買超562.91億元，投信賣超7.25億元，自營商買超125.30億元，三大法人買超680.96億元；外資累計6月以來買超154.64億元，今年來買超3,626.75億元。

技術面，5日RSI為80.28、10日RSI為78，5.9日K值為88.19、9日D值為88，20日乖離率為3.55。

盤面上，權王台積電（2330）明日股東會前多頭休憩，股價整場壓低在555~560元間橫向整理，終場量縮收555元、下跌1.25％，暫別5日線。

金融類指今日在新光金（2888）董監改選行情激勵下，收漲逾1％。新光金9日將進行董事改選，今開盤不到半小時即爆初8萬張巨量，終場噴出28.5萬餘張成交量，榮登今日台股人氣王，股價則大漲6.9％、為9.14元，改寫去年6月下旬來波段高位，並帶動富邦金（2881）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、台新金（2887）等聯袂漲逾1％。

重電族群電流強勁，資金多著墨在中低價股，其中，大亞（1609）、亞力（1514）人氣鼎沸，大亞衝出6.1萬張大量收漲停34.8元，亞力也挾6萬餘張成交量、收高2.23％；並帶動雲豹能源-創（6869）收高5.79％、重返百元俱樂部；而華城（1519）盤中衝上167.5元新高價後遭空頭緊追，終場不敵賣壓收低1.27％，成交量放大至5.3萬餘張，森崴能源（6806）、台達電（2308）則分別收高2.17％、1.43％。

面板族群受惠友達董座彭（又又）浪表示消費性產品拉貨動能升溫、IT面板價格看到小幅調升，今日族群紅光滿面，交投火熱，彩晶（6116）挾7.5萬張大量狂奔漲停鎖住，群創（3481）漲5.73％、成交量爆衝15.1萬張、位列台股第四名，友達（2409）漲4.23％、成交量近7.9萬張。

分析師指出，AI近期成為資金追逐焦點，帶動全球半導體股漲勢，然相關概念股急漲後，造成技術面乖離率拉大，牽動部分獲利了結賣壓出籠，而台股行情在端午節前詭譎多變，6月初將聚焦公布上市櫃5月營收表現，電子族群業績若偏差，指數短期將不脫橫盤震盪，但月底展開電子傳統旺季和除權息行情，可把握震盪機會。

分析師表示，近期接連攻上波段新高，數雖有攻克萬七大關機會，但必須先經過兩大關卡挑戰，首先是6月13日美公布5月CPI，再來是6月15日Fed利率決策會議登場。若是呈現通膨降溫，且聯準會釋出未來不再加息預期，搭配半導體基本面在AI急單挹注下，則有機會向上挑戰萬七關。

（時報資訊 李慧蘭）

台股量增再創1年波段高點 收16,714點

電子休息，不過金融強勢、光電走堅，台股今天盤中再創1年來波段高點，終場收在16,714.43點，上漲7.52點，量能續放大超過新台幣3,000億元。法人表示，台股短線震盪格局，預期金融市場波動度仍大，關注美國聯邦準備理事會（Fed）言論及利率動向。

美股道瓊指數2日大漲701點，台股今天早盤震盪，主要電子權值股漲跌互見，盤中金融強勢，光電族群走堅，傳產股電機機械持穩，大盤最高來到16,781.19點，上漲74.28點，再創1年來波段高點，午盤過後電子、金融、汽車回檔，大盤漲幅漸收斂。

終場台股加權指數收在16,714.43點，上漲7.52點，漲幅0.05%，成交值來到新台幣3005.91億元，電子股終場跌0.36%，金融股漲1.16%，光電漲2.57%，電機機械漲0.88%，汽車漲0.24%。台股近8個交易日中，就有7個單日量能超過3,000億元。

權王台積電今天休息，終場收在555元，跌幅1.25%，鴻海收107.5元，跌0.46%，聯發科收759元，漲1.07%，台達電收319.5元，漲1.43%，聯電收50.9元，跌0.97%，日月光投控收平盤116.5元。

高價千金股亞德客-KY走堅，終場收在1,035元，漲3.5%，譜瑞-KY收在1070元，漲3.38%，旭隼收2,070元，漲3.5%。

金控股強勢，其中富邦金收61.7元，漲1.82%，中信金收24.45元，漲0.62%，國泰金收45.25元，漲1.8%，兆豐金收36.7元，漲1.66%。

汽車股和泰車翻黑收在829元，跌0.36%，裕隆（2201）收平盤90.6元。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，美國5月非農就業報告優於市場預期，儘管失業率回升，但服務需求仍強，就業報告暗示薪資成長放緩。此外，近期財報顯示，部分產業開始走出谷底，不過能見度偏低，半導體業存貨持續去化，但以往供不應求的機會財獲利難見，獲利回升時點將比庫存調整更往後延。

劉宇衡指出，從另一面來看，產業也無進一步利空，反而聚焦新應用如人工智慧（AI）的運算力商機，預估6月大盤震盪格局，市場短期仍關注美國聯準會言論及利率動向，波段漲多、以及今年經濟景氣仍有疑慮，金融市場波動度短期仍大。

在短線大盤震盪格局下，劉宇衡建議，操作上可聚焦在高股息，以及提升下檔支撐力與降低波動度的個股，長期配息穩定可為主要核心持股，並布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長的標的。

（中央社）

台股打蘋果光收紅 兩專家點名選股要角

蘋果供應鏈扮明燈，台股收紅！蘋果WWDC將在6月6日登場，蘋果概念股接棒強漲，股后大立光(3008)與玉晶光(3406)帶頭往前衝，穩懋(3105)等也聯袂收高，雲端及AI伺服器需求湧現，金像電(2368)收盤股價創掛牌新高，法人看好電源雙雄光寶科(2301)及台達電(2308)可望受惠，光寶科強漲收盤股價再創四合一以來新高，台達電收盤股價亦創2021年7月16日以來新高，本週將舉行股東會的國巨(2327)、飛宏(2457)等股價也表現不俗。

中小型股安可(3615)、新盛力(4931)、彩晶(6116)、迅杰(6243)、其陽(3564)、大亞(1609)、毅嘉(2402)、協易機(4533)、必應(6625)、聰泰(5474)、辣椒(4946)等股價以漲停作收，在多頭氣勢不減下，台股指數一度攻至16781.19點，不過尾盤時賣壓出籠，加上台積電(2330)弱勢收低，終場加權股價指數為16714.43點，僅上漲7.52點，成交量約為3005.91億元；OTC指數為220.09點，上漲1.93點，成交量為777.53億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲4.14%，其次是玻璃類股及光電類股，分別上漲3.15%及2.57%，表現較差者為資訊服務類股、半導體類股及航運類股，其中資訊服務類股下跌2.14%，半導體類股下跌0.87%，航運類股下跌0.63%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲2.04%，表現最差為紡織類股、下跌0.1%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股再創高帶動下，盤中指數開高走高，不過尾盤賣壓出籠，終場上漲7.52點，以16714.43點作收。元富投顧總經理鄭文賢表示，美股一週來，受到舉債上限協商等待、就業數據亮眼，投資人擔心Fed再升息，以及輝達漲多拉回，四大指數稍作休息，不過仍屬強勢格局，亞股則以日經指數和台股最強，尤其台股漲多震盪一度壓回16,477在10日均線位置，但AI股立刻又回神，週線攻上16,700，週線連三紅，成交量在3,600億元，價量齊揚；短線技術面日KD在高檔交叉向下拉回，原則上在16300點~16,500點整理了3~5天，讓過熱的技術指標修正，AI相關個股也稍微降溫一下，下檔風險不大，拉回仍留意強勢族群的買點，近日回檔到10日均線，又再次轉強，並過高點，多頭欲罷不能，下週將直接挑戰17,000點，下檔支撐也提高到16,500點。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，因非農就業數據佳，加上債務上限危機解除，使美股持續衝高，氣氛面有利資金回流台股，有望持續帶動行情表現。觀察台股自去年第四季谷底反彈以來達3成，不過預估本益比僅處長期平均，若接下來美國聯準會停止升息、加以景氣逐步觸底回升，將使台股評價仍有提升空間，在AI應用持續推展下，晶圓代工、IC設計、伺服器、高速運算等相關仍將是布局電子股的亮點，此外，本周進入股東會旺季以及蘋果ＷＷDC大會，可留意指標大廠及受惠供應鏈投資機會。

鄭文賢表示，6月美股可能還是兩樣情，道瓊受到區域銀行表現不佳、通膨壓力干擾，指數在33,000~34,000來回打底居多，但NASDAQ和費半，則可能再向上挑戰高點，NASDAQ支撐在月線12,500，費半支撐在3250點，同樣的，台股在輝達帶動AI大軍下，站穩16000點，短期拉回在16,200~16,500整理，6月份有機會再挑戰17,000點，大盤成交量也保持在2,500~3,000億元間，類股輪漲的型態不變，選股仍以AI股、儲能股、電動車概念股及電子標籤為主。

（時報資訊 張漢綺）

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