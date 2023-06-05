新光金爆量漲 面板強彈儲能有勁 18檔登頂

台股今天（5）日收盤報16,714.43點，上漲7.52點，漲幅0.05％，成交量3,005.91億元。

金融股迎來本周的股東會行情，新光金曝量上漲6.90％，收在9.14元，成交超過28萬張，居上市之冠，帶動富邦金、國泰金、兆豐金、臺企銀、安泰銀、台新金等一齊向上。

面板股跌深反彈，群創上漲5.73％，收在14.75元，友達上漲4.23％，收在18.50元，彩晶則是直接攻上漲停，收在13.55元。

儲能概念股大亞增量攻上漲停，東元、亞力、康舒也收紅。充電樁題材的華孚上漲5.22％，飛宏的漲幅也有2.76％

據業內初步統計，上市、櫃股票合計恩德、迅杰、其陽、安瑞-KY共18檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，造紙類及玻璃類股表現亮眼，分別漲4.14％及3.15％，資服類股表現疲軟，下挫2.14％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔8％以上漲幅，其8檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為恩德（1528）、迅杰（6243）、倚天酷碁-創（2432）、大亞（1609）、映泰（2399）、毅嘉（2402）、必應（6625）、彩晶（6116）、永豐餘（1907）、蔚華科（3055）。

今日上市有10檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為精誠（6214）、廷鑫（2358）、中保科（9917）、氣立（4555）、樂事綠能（1529）、永固-KY（5546）、隴華（2424）、台南-KY（5906）、鈺邦（6449）、洋基工程（6691），今日無跌停。

上市成交量前10名個股依序為新光金（2888）、群創（3481）、長榮航（2618）、緯創（3231）、華航（2610）、康舒（6282）、友達（2409）、中環（2323）、彩晶（6116）、宏碁（2353）。

上櫃有11檔9％以上漲幅，其中10檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為其陽（3564）、安瑞-KY（3664）、廣運（6125）、紅木-KY（8426）、新鉅科（3630）、協易機（4533）、辣椒（4946）、安可（3615）、新盛力（4931）、類比科（3438）。

今日上櫃有15檔股票有3.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為永彰（4523）、天宇（8171）、通用幹細胞*-新（7607）、和進（3191）、沛亨（6291）、大略-KY（4804）、久正（6167）、欣技（6160）、凱碩（8059）、昱泉（6169），今日無跌停。

上櫃成交量前10名個股依序為榮剛（5009）、廣運（6125）、華星光（4979）、僑威（3078）、上詮（3363）、欣技（6160）、新盛力（4931）、富驊（5465）、幃翔（6185）、協易機（4533）。

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