華紙碳權題材股價漲 法人這樣看

造紙股近期搭碳權題材股價表現強勢，其中指標股的華紙（1905）股價更創下波段新高，5日股價持續在紅盤上震盪；法人則認為，考量本業營運展望低迷，在台灣碳交易所的完整詳細規範出爐前，仍難以準確估算華紙可擁有的林地碳權額度，估其貢獻有限存在風險，對華紙的初次投資建議為「中立」。

群益投顧表示，華紙今年第一季因為市場需求下滑拉低銷售量，紙品單價也下跌壓低毛利率，單季營運由盈轉虧，目前仍看不到市場需求回升的跡象，預期第二季需求仍然疲弱。

在碳權題材方面，群益投顧對華紙受惠碳交易的程度持保守看法，主要因為林地資產多不在台灣，華紙的林地主要在中國大陸，約有3萬公頃，在台灣僅有一千多公頃，即使樂觀情況下林地的碳吸收量可以換算成碳權價值，在中國的林地也要經過國際認證才可在台灣擁有碳權，最終只有台灣的一千多公頃可被台灣的碳交易所認可的可能性較大。

另外，華紙強調公司持有林地的主要目的不是創造碳匯，而是以林木創造經濟效益，以目前的碳價來看，林木轉碳匯的價值仍不如林木本身的開發價值。

此外，中國的核證自願減排量（CCER）也多年沒有核發新認證，使核證自願減排量的可交易存量下滑，今年不斷有市場傳聞中國將重開CCER認證，評估即使華紙申請中國的核證自願減排量認證，以在中國的3萬公頃的林地計算每年約30萬噸的碳吸收量，目前中國碳交所價格每公噸人民幣59元計算，約當新台幣7,600萬元，對華紙的獲利貢獻微小。