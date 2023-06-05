6/5盤中熱門焦點股

今(6/5)日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1） 押寶行情？新光金爆巨量 金融類指飆1年高

金融類股指數今早盤觸及1640點，創近1年來新高點。新光金（2888）本周五股東會經營權之爭為個股交易擦出火花，早盤該個股漲逾5個百分點，成交量在約1個半小時內，爆出近15萬張；而國泰金（2882）、中信金（2891）、上海商銀（5876）、台新金（2887）、兆豐金（2886）和富邦金（2881）也都漲逾1個百分點。

台灣央行下周（15日）將舉行理監事會，市場預期央行仍有升息空間，升息有助於銀行利差擴大。今年以來，各銀行的財管業務和金融操作表現也優於去年。前四月金控獲利成長，主要是受惠於銀行放款淨利差、財管及手續費收入成長，為主要獲利成長引擎。

台新金累計前四月獲利近60億元，年增成長124％，台新金今年每股配發0.93元股利，其中現金股利0.51元及股票股利0.42元，以6月2日收盤價18.45元計算，現金加計股票總殖利率近7％。

上海銀今年首季淨利為42.6億元，年增17％，EPS為0.88元，稅前資產報酬率為1.26％，稅前淨值報酬率為11.1％，均優於去年同期。首季銀行存放利差為1.71％，優於去年同期，淨利差為1.36％，也優於去年同期。前4月上海銀行營收為152億元，創歷史同期新高，年增逾1成，達13.6％。上海銀也規畫今年因應高端客戶需求發行上限約8,000萬美元金融債，實際發行金額視市場需求而定。

（時報記者 任珮云）

（2） 台積電股東會前夕 盤中下殺6元至556

美國避免債務違約，加上就業報告數據亮麗，激勵上週五美股大漲，道瓊指數狂飆701點，那斯達克指數攀上達13個月高峰。但受台積電下挫拖累，台股早盤僅小漲約30點，約來到16,744.75點。

法人分析指出，台股本週觀察重點在台積電6日股東會釋出的下半年展望、以及美國聯邦準備理事會（Fed）6月利率動向。

台積電ADR漲0.10%、收98.94元，台股現貨方面，台積電早盤下跌6元至556元，聯電小跌0.5%至51.1元。貨櫃三雄股價表現疲弱，長榮、陽明跌逾0.5%。

上週五道瓊工業指數終場上漲701.19點，或2.12%，收在33762.76點。標準普爾500指數上漲61.35點，或1.45%，收在4,282.37點。那斯達克指數上漲139.79點，或1.07%，收在13,240.77點。費城半導體指數下跌5.333點，或0.15%，收在3,501.404點。

（ 中時新聞網 邱怡萱）

（3）盤中熱門焦點股：

1.毅嘉（2402）：車用出貨暢旺，資金行情持續發酵，開盤又一根漲停。

2.康舒（6282）：併購案傳佳音，上周五三大法人合計買超8471張，多方挺進50元，漲幅逾3.5％。

3.一詮（2486）：LED漲價激勵，早盤漲停燈前震盪。

4.廣運（6125）：手上訂單看至明年，股價強拉漲停41.5元，挺進2008年8月底以來高點。

5.新光金（2888）：經營權之爭白熱化，世紀和談最快周末舉行，買盤點火放量彈升5％，登波段高。

6.大亞（1609）：受益台電強韌電網計畫，法人估今年EPS拚3元以上，上周五獲三大法人買超近萬張，急拉鎖漲停寫1年高價。

7.華孚（6235）：前5月營收52.80％+打入新能源車市場題材續發燒，價量俱揚觸漲停，再闖天價136.5元。

8.必應（6625）：10億文化成年禮金明起發放，演唱會概念股暖身，快攻鎖漲停，續創6年高價。

9.紅木-KY（8426）：受惠印度大客戶Malabar積極展店，全年獲利有望創新高，亮燈觸頂改寫逾8年半高峰。

10.協易機（4533）：獲CE歐盟認證，搭減碳商機，營收向上可期，放量攻頂，登近5年高價。

11.永豐餘（1907）：碳權題材+外資2日大舉回補4144張，盤初衝上35.3元，改寫去年3月來波段新高。

12.三陽工業（2206）：5月機車銷量再奪冠，2日外資回補2567張，盤初股價一度飆上91.5元，再寫新高。

13.裕隆（2201）：營運回正軌，外資連兩日買超，盤初一度漲逾4％，再寫新高94.5元。

14.江申（1525）：近兩周股價大漲逾39％，列注意股、公告4月每股純益0.2元，外資2日仍買超442張，盤初一度漲逾2.5％。

15.台南-KY（5906）：解封題材續拱股價，2日休憩後，今盤初又強彈近4％。

16.潤泰全（2915）：股價已低檔橫向區間整理近2.5個月，今早多頭回神，挾量衝過季線，叩關60元。

17.燁興（2007）：低碳轉型中，股價震盪整理約1.5月後，今日爆量躍過季線、漲幅近5％。

18.中鴻（2014）：納台灣中型100指數成分股、台灣發達指數成分股，盤初噴量大漲逾5％，飛過月線。

19.辣椒（4946）：遊戲股旺季將屆，盤初跳空漲停鎖死在32.8元。

20.鴻碩（3092）：電動車與新能源產業雙夯題材，修正結束啟動攻勢，大漲2.5％。

21.優群（3217）：第二季營收溫和加溫，毛利率看成長，外資投信偏多，衝關110元。

22.弘塑（3131）：前4月每股盈餘為6.28元，創高腳步不停歇，今早再登新天價。

23.總太（3056）：高檔休息近2個月，早盤量能激增，一度大彈近3％。

24.美時（1795）：拿下美國NRX獨家銷售權，晨盤漲約3.4％，5日線歸來。

25.晶碩（6491）：5月營收年增29.14％，股價走揚逾4％，月線到手。

26.玉晶光（3406）：蘋果首款MR頭戴裝置將於明日發表，股價揚升近5％。

27.揚明光（3504）：蘋果WWDC掀浪潮，股價一度衝上90關，高檔震盪。

28.易威（1799）：抗發炎藥獲美學名藥證，跳空漲停開出，惟高檔見壓收斂漲幅。

29.浩鼎（4174）：新冠疫苗BCVax第一期人體臨床試驗獲准，股價走揚逾4.5％，蓄勢戰前高。

30.亞力（1514）：在手訂單金額成長，有利本益比評價提升，一度大漲7％，再衝高點64元。

31.華城（1519）：台電強韌電網計畫題材助威，前5月接單及獲利傳捷報，帶量續揚3％，續闖歷史高。

32.長榮航（2618）：短期漲多，獲利了結賣壓出籠，股價低檔震盪。

33.長榮（2603）：上海航交所運價指數（SCFI）收復1000點大關，但股價冷反應。

34.王品（2727）：內需消費繼續升溫，國內法人看好，股價再創新高。

35.鳳凰（5706）：觀光股漲多，賣壓漸增，股價再創高後拉回。

36.威盛（2388）：元宇宙概念吸金，且躋身AI概念股，股價強攻近6％。

37.創意（3443）：ChatGPT及AI熱潮延續，雖上周五重挫，今日開高回穩再上攻。

38.迅杰（6243）：下午參加元富證券舉辦「2023夏季產業投資論壇」，買盤進駐，股價漲停。

（時報資訊 李慧蘭）

（4） 蘋果WWDC即將登場 MR供應鏈玉晶光領漲

蘋果年度全球開發者大會（WWDC）即將於台灣時間6月6日線上登場，今年特別吸引目光的新產品首推MR頭戴式裝置，今早買盤進駐，相關概念股由玉晶光（3406）領軍，揚明光（3504）、GIS-KY（6456）等概念股全面上揚。

蘋果Apple全球開發者大會WWDC即將於台灣時間6月6日揭開序幕，在台廠參與最多的硬體方面，外界預期，蘋果將推出首款MR頭戴式裝置，另外還有歷年最大螢幕尺寸的15吋筆記型電腦MacBook Air等。隨著新品即將登場，台系供應鏈也將持續備貨，業績動能有望逐步增溫。

WWDC今年特別吸引目光的新產品首推MR頭戴式裝置。供應鏈的玉晶光（3406）買盤再度介入，也拉抬光學鏡頭相關的揚明光（3504）、亞光（3019）及TPK-KY（3673）、GIS-KY（6456）等概念股全面上揚。

光學鏡頭元件大廠玉晶光與蘋果長期有業務合作，未來在MR裝置受惠程度也受到關注。

玉晶光目前主力客戶就是蘋果，除了既有的手機鏡頭以外，AR/VR/MR相關光學元件產品也是今年下半年另一個重要營運動能。

揚明光今早也帶量上攻。目前揚明光在AR/VR/MR產品也有布局，隨著客戶產品陸續推出，預料下半年起業績亦可望注入動能。

另外，觸控面板大廠業成科技GIS-KY（6456）為首款MR裝置提供鏡片貼合光學模組服務，估計初期貢獻有限，但長期可望受惠新產品帶來的相關效益。

蘋果開發者大會WWDC將於6月6日登場，蘋果供應鏈的台積電（2330）也將成為主要受惠者。

蘋果即將於WWDC發表新產品，另一受關注的產品MacBook Air，蘋果今年將推出15吋新款Macbook air，預計下半年上市。根據供應鏈指出，蘋果新機已經在4月開始拉貨，5月、6月力道有望持續增溫，第3季更強勁。組裝廠包括廣達（2382）、鴻海（2317）等也可望受惠。

（時報資訊 沈培華）

（5） 躁鬱用藥獨家銷售權到手 美時飆半根漲停

美時（1795）、艾威群攜手拿下美國NRx躁鬱症藥的共同開發及全球獨家銷售權，今日多頭氣勢如虹，股價一度站上340元，漲幅在5％以上。

美時與艾威群公司及美國NRx製藥公司（簡稱NRx）宣布共同合作，進一步開發用於治療有自殺傾向難治型雙向情緒障礙症（S-TRBD）（簡稱自殺傾向躁鬱症）治療藥品NRX-101，並取得其全球獨家銷售權。

美時將取得此項自殺傾向躁鬱症治療藥品NRX-101的全球藥品銷售權，並將透過美時在亞洲市場配置的行銷團隊及亞洲以外全球外銷市場的策略佈局進行銷售，美時在眾多海外市場都有堅實的藥品行銷通路夥伴，包括歐洲、日本、澳洲及拉丁美洲等區域。

艾威群將透過其專注中樞神經科藥品的子公司Almatica，負責NRX-101於美國市場銷售。

據合作協議內容所列，NRx將有機會取得最高約美金3.3億元之饋，包括依據研發進度的里程碑款、銷售目標獎勵里程金、美國銷售額12~16％階段性分潤，以及美國以外市場的固定比例權利金等。

美時總經理Dr.Petar Vazharov表示，過去十年間，美時從一個台灣在地的學名藥公司，轉型為一家全球布局的綜合製藥廠，美時在亞洲市場配置的行銷團隊及亞洲以外全球外銷市場的策略佈局，包括歐洲、日本、澳洲及拉丁美洲等區域都有堅實的合作夥伴。將NRX-101加入產品布局，與公司專注在提供醫療急需創新解決方案的策略目標一致。

（時報資訊 郭鴻慧）

（6） AI推升H2+外資喊買 光寶科攀高

儘管各產品線訂單能見度低，光寶科(2301)總經理邱森彬表示，下半年會比上半年好，只是我們跟客戶同步比較保守一點，亞系外資看好電源產業可望因AI需求受惠，給予光寶科「買進」評等，激勵光寶科今天盤中股價再創四合一新高。

資訊消費產品庫存雖已逐漸回到正常水位，但需求依舊疲弱，所幸傳統旺季仍有部分急單，且AI伺服器需求可望在下半年顯現，邱森彬表示，AI伺服器是下半年營運成長動能，以需求角度來看，下半年絕對比上半年好，但上下半年業績佔比是不是像往年那樣的比例，我們與客戶同步，比較保守一點。

亞系外資最新報告看好伺服器升級與AI需求，認為光寶科可望受惠於雲端及AI需求，以及PC產業復甦，雖然維持光寶科今年每股盈餘預估，但上調2024年及2025年每股盈餘9%及17%，給予光寶科「買進」評等，目標價由80元上調至105元。

（時報資訊 張漢綺）

（7）政策利多+綠能續夯 華城、士電領軍再攻高

台電強韌電網計畫的利多持續，加上氣溫漸升，以及綠能題材方興未艾，電力設備概念股續夯，華城（1519）、士電（1503）領軍再攻高，東元（1504）、亞力（1514）等續攻、大亞（1609）增量強攻漲停。

華城前4月EPS達1.43元，創同期新高。今年接單年成長40％～50％，訂單能見度看到未來2～3年，又有台電強韌電網計畫受益題材，再創新高價。

士電（1503）前4月營收及第一季獲利雙雙報喜，同時也被MCSI新增列為全球小型指數成分股，股價亦再攀高。

士電近年轉型發展電動車動力系統及電動車充電樁等綠能產業，又有台電強韌電網計畫訂單挹注，第一季EPS達1.52元。

亞力（1514）、中興電（1513）亦受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單金額成長，亞力今早股價亦再創新高。

亞力第一季受惠台電強韌電網計畫的中低壓開關訂單、高科技及半導體業擴廠所需的不斷電設備帶動，每股稅後純益0.59元。

另外，大亞（1609）七股漁電共生三期於第四季將完工掛表，董座稱今年營運審慎樂觀，激勵股價表現。

大亞董事長沈尚弘指出，公司積極布局太陽能電廠及儲能系統，是兩大支柱，再向外發展更多元產品，也將持續投資新案，對今年營運抱持審慎樂觀看法。

東元「三年營收成長200億元計劃」可望穩健達標，波段漲近一倍，線型多頭排列，多頭格局持續。

中興電受惠台電強韌電網計畫的需求帶動、超高壓的高毛利產品比重提升，挹注業績再挑戰新高；法人估計中興電今年EPS將有望達5.8元。

（時報資訊 沈培華）