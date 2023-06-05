押寶行情？新光金爆巨量 金融類指飆1年高

金融類股指數今早盤觸及1640點，創近1年來新高點。新光金（2888）本周五股東會經營權之爭為個股交易擦出火花，早盤該個股漲逾5個百分點，成交量在約1個半小時內，爆出近15萬張；而國泰金（2882）、中信金（2891）、上海商銀（5876）、台新金（2887）、兆豐金（2886）和富邦金（2881）也都漲逾1個百分點。

台灣央行下周（15日）將舉行理監事會，市場預期央行仍有升息空間，升息有助於銀行利差擴大。今年以來，各銀行的財管業務和金融操作表現也優於去年。前四月金控獲利成長，主要是受惠於銀行放款淨利差、財管及手續費收入成長，為主要獲利成長引擎。

台新金累計前四月獲利近60億元，年增成長124％，台新金今年每股配發0.93元股利，其中現金股利0.51元及股票股利0.42元，以6月2日收盤價18.45元計算，現金加計股票總殖利率近7％。

上海銀今年首季淨利為42.6億元，年增17％，EPS為0.88元，稅前資產報酬率為1.26％，稅前淨值報酬率為11.1％，均優於去年同期。首季銀行存放利差為1.71％，優於去年同期，淨利差為1.36％，也優於去年同期。前4月上海銀行營收為152億元，創歷史同期新高，年增逾1成，達13.6％。上海銀也規畫今年因應高端客戶需求發行上限約8,000萬美元金融債，實際發行金額視市場需求而定。

（時報記者 任珮云）

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