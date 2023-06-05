台積電小跌 金融撐盤 台股早盤穩步上攻

電金接棒輪動 台股早盤穩步上攻

台股5日開高上漲7點，指數盤中最高來到16,744點，權王台積電（2330）雖面臨小幅回檔壓力，下跌5元，暫報557元；不過，權值股中則由金融接棒演出，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）雙雄上漲逾1％，扮演撐盤角色。

美道瓊工業指數上周五上漲701.16點，上漲幅度2.12％，收在33,762.76點；那斯達克上漲139.77點，上漲幅度1.07％，收在13,240.77點；S&P 500上漲61.35點，上漲幅度1.45％，收在4,282.37點；費城半導體指數小跌0.15％，收3,501.40點。

群益投顧表示，美債務上限立法進展順利，拜登簽署後解除倒債警報，激勵美股衝高，四大指數收盤僅費城半導體小跌0.15％。五大科技股收漲。半導體跌多漲少，台積電ADR漲0.1％、聯電ADR持平。

而台積電回神匯聚多頭、金融反彈，傳產持強助攻，推高指數。而概念股快速輪動，盤面主流類股包括電力儲能、AI概念、板卡、伺服器、PC、汽車等，預估指數區間落在16,500～16,900點。

台新投顧分析，目前電子資金外溢至傳產族群，汽車、觀光、紡織、電力相關個股皆有表現。電金傳三大板塊皆守穩在各天期均線之上，整體為穩健多頭格局。六月為股東會旺季，各公司營運展望為關注焦點。此外，6月上旬將發布5月營收，在產業淡季繳出強勁營收的個股，將是留意重點

另在庫存調整完畢後，半導體市場下半年回溫。長期看好5G與電動車產業將帶動裝置內半導體含量，進而推升晶圓代工產業成長。預估台灣5月新車銷量達3.7萬台，2023年台灣新車銷量將年增1.2％至43.5萬台，相關汽車供應鏈將受惠。國際記憶體大廠下修資本支出，預期記憶體市況於下半年好轉，DRAM市況第三季達供需平衡。

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