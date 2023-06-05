6/5盤前》這檔奪比亞迪大單 明年業績走俏

國內消息

1.颱風剛遠離、台股迫不及待艷陽高照！加權指數上周衝上16,700點，即將挑戰2022年5月底的16,800點，進一步攻「萬七」志在必得。外資圈人士指出，台股6月重頭戲聚焦台積電股東會、除息相繼登場，就等台積電登高一呼、劍指收復600元。（閱讀全文）

2.金控投資走出評價減損陰霾。根據金管會最新統計，截至今年第一季底，整體金控在國內、外投資金額高達新台幣35.96兆元、創下史上新高；主要是受惠第一季股匯回穩，金控海內外投資提列評價或減損已明顯縮小58％。此外，加總金控整體海外曝險金額則來到25.21兆元，創下史上次高的曝險部位。（閱讀全文）

3.台積電及大立光股東會將於6日及7日登場，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家及大立光董事長林恩平都將釋出下半年展望。業者指出，台積電及大立光分別獨家供應3奈米晶片及iPhone 15頂規版潛望式鏡頭，預料在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台引爆的AI旋風後，蘋果概念股有望在下半年華麗轉身。（閱讀全文）

4.美國類比晶片大廠德州儀器（TI）傳出大砍中國市場價格，PMIC（電源管理IC）成重災區；法人指出，PMIC受到消費市場復甦力道不如預期，且國際類比IC大廠帳上庫存仍高，車用與工業需求轉弱，台系PMIC短期業績展望承壓，推估庫存去化與價格壓力將延續至下半年。（閱讀全文）

5.台美21世紀貿易倡議首批協定甫於1日簽署。據悉，經貿辦將於近日送行政院備查，最快7月生效。另外，台美雙方也將在近期敲定第二階段優先談判議題，以農業、勞工、環保三項議題機會最大，並以6月啟動談判為目標。行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中對此表示，因應2050淨零碳排，所以希望環保可以列為優先議題，勞工是雙方都注重的權益，農業則希望可以多增加出口機會。（閱讀全文）

6.生技股藉由今年股價大漲的氣勢，掀起募資潮！總計今年至5月底，至少已有30家公司宣布募資，總金額超過300億元，改寫生技業年度募資金額新高紀錄。（閱讀全文）

7.藥華藥4日發布重訊指出，與國際藥廠Pint-Pharma GmbH簽訂治療PV（真性紅血球增多症）新藥Ropeg於拉丁美洲七國授權合約，里程碑金總金額最高達1.1億美元（約合新台幣34億元）。市場研究推估，當地約有10餘萬PV患者。（閱讀全文）

8.壽險業獲利壓力可望減輕。台股回穩，壽險業可望於5月增加實現股票資本利得，台股部位也還有2～3％的加碼空間。同時，新台幣5月續呈趨貶、台股同月漲6％，讓近期深受於避險成本飆漲所苦的壽險業，終於可以喘口氣。預估壽險國外投資資產若完全未避險，匯兌利益5月可有千億元，加上保險局擬今年上半年暫緩利率風險加壓，可望挹注上半年壽險業獲利表現。（閱讀全文）

9.緊抓全民AI熱潮商機，做為「最懂地端的雲端公司」的宏碁資訊，在總經理周幸蓉眼明手快的決策下，隨即攜手微軟、針對企業需求提供商用等級的生成式AI應用服務，搶攻為企業建構以其內部關鍵性及敏感性資料庫為主的GPT（預訓練模型）應用解決方案。（閱讀全文）

10.「InnoVEX 2023」新創展會於112年6月2日圓滿落幕！共計約有400家新創團隊及企業參與盛會。主辦單位特別規劃今年實體展會輔以無地域時差限制的雲端展會同步進行，以虛實整合（Hybrid）模式，各參展商於線上線下展會同時展出，以提升參展及觀展效益。為期4天的展出，累計吸引超過上萬人次於線上線下展區參觀！（閱讀全文）

台股動向

6月除息秀 日月光等13檔高殖利率股氣盛

環保當道 台泥、鋼聯等傳產綠能事業嗨翻

富爸爸撐腰 諾貝兒、達邦等生技5尖兵大翻身

台股高息ETF排行 00919勇奪配息王

基本面

1.前一交易日新台幣以30.655元兌一美元收市，升值8.5分，成交值為8.85億美元。

2.集中市場2日融資增為1842.74億元，融券減為328,252張。

3.集中市場2日集中市場總體自營商買超30.99億元，投信買超16.84億元，外資買超182.86億元。

4.精確（3162）擴大搶單提前報喜，去年在大陸一口氣完成四個電池盒生產基地布局，爭取電動車廠訂單競爭力大增，繼今年3月接獲廣汽巨灣電池盒新單，5月也提前完成與全球最大電動車商比亞迪簽約，拿下兩個車型訂單，預計年底開始出貨，正式躋身比亞迪供應鏈。

5.蘋果持續擴大iPhone在「印度製造」的規模，但市場傳出，有意退出印度iPhone製造的緯創（3231），與塔塔集團之間的售廠相關交易，預計直到6月中之前都還不會有確切進度。

6.被動元件產業歷經高度整合，已經鮮少有新競爭者加入，不過隨著MLCC年複合成長率上看10％，陸廠再現「新面孔」，繼風華高科、潮州三環之後，陸資廠廣東微容電子成軍，進入MLCC產業，儘管目前規模還不算太大，但是在低容MLCC開始展現影響力。

7.立法院通過新建物應設置太陽能，太陽能廠喜迎商機。元晶（6443）表示，能源供應分散化是未來的趨勢，對於工商業來說可以增加綠電使用、減少碳足跡，元晶內部將成立團隊協助光+儲的建置和零碳管理、搶商機。茂迪（6244）也看好擴大屋頂型太陽能建置，必然增加高轉換效率太陽能的使用，將助攻TOPCon技術成長。

8.受到消費性產品占比較高影響，正基（6546）業績度小月，正基總經理魏瀅洳表示，正基去年第四季即出現往下走的明顯跡象，再加上首季工作天數較少，致營運陷入谷底，惟第二季已初現緩步上揚走勢，下半年只要沒有太多黑天鵝，應可慢慢復甦，預期下半年表現可望優於上半年。

9.史上打炒房最嚴的「平均地權條例修正案」即將上路，住宅市場首當其衝，建商趨吉避凶，轉向布局商用不動產，業績告捷。其中包括：國揚（2505）、宏普（2536）、興富發（2542）、皇翔（2545）、華固（2548）、遠雄建（5522）、長虹（5534）等商辦概念股，業績邁向豐收期，今、明年商辦業績貢獻力道可望放大。

10.整體上櫃公司2022年的現金股利達1,701.48億元，年增1.99％，連續七年呈現「年年增」，現金股利總額發放第一大為世界（5347）的73.75億元，截至2日為止有10檔上櫃股現金殖利率超過8％，即將6月19日除息的捷迅（2643）現金殖利率達9.52％。

技術面

1.台股前一交易日收漲194.26點，為16,706.91點。

2.台股前一交易日成交金額量增為3,599.84億元，5日均量為3,454.85億元，10日均量為3,173.11億元。

3.5日均線16,611.51點，10日均線16,438.29點，20日均線16,091點。

4.5日RSI為79.92，10日RSI為77.81。

5.9日K值為86.98，9日D值為87.91。

6.20日乖離率為3.83。

7.凱基投顧：上周五集中市場呈現開高走高、帶量收紅K棒，技術面不但站回5日均線，化解日KD指標高檔交叉向下疑慮，並且指數突破近期高點、創下新高，集中市場維持短多，上檔壓力區暫看去年5月底周線高點16811。

8.元大投顧：大盤自去年波段低點12629點落底反彈，沿路攻到近期高點16752點，共計上揚4123點，實際漲勢32.65%，大約是1/3的幅度。由於已經回到一年前相對指數位置，預期解套賣壓也將陸續浮現，籌碼狀況容易發生混亂。

國外消息

1.美股上周五強漲，道指飆升701.19點

上周五美股受惠就業成長強勁及通過債務上限法案，激勵道指暴漲701.19點、漲幅達2.12%，改寫今年來最大漲幅，標普500指數漲1.45%、那指漲1.07%，惟費半指數跌0.15%；累計一周，道指漲2%、標普500指數漲1.8%，而那指漲2%，周線連6紅，創逾三年來最長連漲紀錄。

2.拉高油價，OPEC＋擬擴大減產

OPEC＋在6月4日開會，期間一度傳出OPEC＋可能每天減產100萬桶的消息。但產油國之間對生產配額等問題各有不同看法，尤其波灣與非洲產的油國在產量上各有意見，這讓OPEC＋是否如外界預期進一步減產，可能產生變數。

3.蘋果WWDC，萬眾期待MR眼鏡

蘋果WWDC大會將於台灣時間6日凌晨登場，今年備受矚目的原因，在於蘋果將發表首款混合實境（MR）眼鏡Reality Pro，並成為跨入新世代商品的風向球。市場傳出，該產品售價將略為調降至2,899美元，約新台幣8.7萬元，並於第三季開始銷售，同時，新一代業系統及史上最大的15.5吋MacBook Air也將同步亮相。

4.德儀發動無底線價格戰，陸本土晶片廠陷地獄級競爭

市場日前傳出，美國晶片業巨擘德儀（TI）5月份在中國全面調降晶片價格，降幅甚至沒有底線。業界認為，這對依賴低價市場以掙扎求存的中國晶片商造成極大衝擊，由於德儀是電源管理IC（PMIC）龍頭，該領域更被視為重災區。有業者甚至表示，德儀降價對中國本土晶片廠來說，完全就是地獄級的殺手(金間)。

5.華為版ChatGPT「盤古」，7月公布

大陸生成式AI戰場再添重量級玩家。大陸資通訊設備大廠華為擬在7月7日的「華為雲開發者大會」上，正式公布對標ChatGPT的多模態大模型產品「盤古Chat」。據稱華為在此項目已經研發兩年半，有望成為大陸技術最強的ChatGPT產品。

6.美債海嘯來襲，不利股匯表現

美國總統拜登3日將債限法案簽署成法，令債務違約危機告一段落。但美國財政部5日起卻將標售新一批公債以迅速充實國庫，華爾街擔心此舉恐將加劇市場流動性緊縮，並不利於美國股匯市表現。摩根大通更預估，新債釋出將使得整體流動性從今年初的25兆美元下滑1.1兆美元。

7.Fed利率風向球，加澳央行本周開會

在美國聯準會（Fed）開會前一周，澳洲與加拿大央行本週6日與7日將召開決策會議，其結果被視為Fed利率走向的風向球。這兩大央行面臨的狀況與Fed類似，市場原本預期利率將維持不變，但近日數據意外強勁推高升息預期。鑒於上周五（2日）就業報告好壞參半，目前市場押注Fed 6月將暫緩升息，但7月重拾升息步調。

8.美房貸利率，去年11月來最高

受到債限僵局帶動美債殖利率攀升的不確定因素影響，美國抵押貸款利率過去一周攀升到2022年11月以來最高水準。

9.IEA年底設關鍵礦物進口指引

根據日本媒體報導，國際能源總署（IEA）計畫在今年底對關鍵礦物設立進口指引，以減少成員國對礦物單一供應國的過度倚賴。據了解，受到限制的礦物將涵蓋鋰、鈷與鎳等，這些礦物多集中在中國等少數幾個國家。

（ 工商時報 數位編輯、時報資訊 財經內容中心）