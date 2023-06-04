6月除息秀 日月光等13檔高殖利率股氣盛

6月除權息秀盛大展開，總計規模上看逾8,000億元，其中包含台積電（2330）、長榮（2603）等重量級個股，而日月光投控（3711）、聯發科（2454）等13檔6月除息的高現金殖利率股，在法人撐腰下更有望力抗棄息賣壓，逆勢上演除息行情。

今年終端需求疲軟，疫情紅利受惠股更面臨供需逆轉的問題，高殖利率已非個股「金鐘罩」，市場擔憂賺股息、賠價差的心理下，部分高殖利率股遭逢棄息賣壓，成長股才握有填息動能的前提下，高殖利率股走勢多空有別。

統計6月除息個股家數達189檔，股東現金紅利總額高達8,516億元，其中日月光投控、聯發科、欣銓、聯陽、光群雷、南電、南茂、遠雄、波若威、志超、敦陽科、華立、長華*等13檔個股殖利率皆逾5％，並獲法人上周買超500張以上；聯發科今年每股配發76元現金股利，僅次大立光的85.5元，今年以來聯發科的手機業務遭遇市場逆風，營運處谷底沉澱階段，但未來兩年有望逐步成長，且車用等非手機業務比重趕上，產品多樣化有利公司長期穩定成長，法人上周買超3,881張，股價成功站回月、季線。

國泰證期經理蔡明翰表示，在聯準會（Fed）6月升息動向確定前，預期台股6月上旬將先震盪，從類股角度，Fed升息進入尾端，外資熱錢回流台股，電子成交比重提升，反映上半年庫存調整告段落，下半年會有基本面支撐股價，呈現先蹲後跳的業績格局。

兆豐投信同樣指出，2022年現金股利再次突破2兆元，旗下兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金（00921）6月也即將迎來首次配息。