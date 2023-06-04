台積電利多紛至 2關鍵助台股攻萬七

颱風剛遠離、台股迫不及待艷陽高照！加權指數上周衝上16,700點，即將挑戰2022年5月底的16,800點，進一步攻「萬七」志在必得。外資圈人士指出，台股6月重頭戲聚焦台積電股東會、除息相繼登場，就等台積電登高一呼、劍指收復600元。

台積電身為輝達重要晶圓代工夥伴，在輝達繳出亮眼財報與財測後，股價第一時間深受激勵、跳空走高慶賀，波段最高一度來到574元。統計5月下旬以來，台積電從5月24日收盤的525元，至6月2日收盤562元、波段上漲7％；5月25日以來，外資買超台積電15.69萬張，三大法人買超16.1萬張。

值得注意的是，台積電股價愈來愈剽悍，除了國際資金翻多湧入，軋空力道也體現在台積電ADR上。根據金融數據公司S3 Partners針對國際半導體股資料，隨AI颳起半導體旋風，台積電股價墊高，今年以來已讓放空台積電ADR的部位損失6.9億美元（約合新台幣212億元），是「空頭殺手」第五名；附帶一提，第一名自然是股價狂飆的輝達，今年以來讓空頭蒙受86億美元損失，印驗「空頭不死、多頭不止」的股市俗諺。

台股6月兩波台積電重頭戲，首先由6日的股東會打頭陣，儘管台積電4月20日才舉行過第一季法說會，並下修全年營收展望，但市場對下半年復甦狀況討論興致仍高。隨輝達掀起人工智慧（AI）旋風，台積電股東會是否擦出新火花，甚至讓市場對下半年看法更趨樂觀，不只牽動台積電與半導體族群股價，也是台股能否站穩「萬七」的關鍵力量。

其中，隨時序進入6月，半導體庫存調整能否在年中順利告段落，是市場積極想從台積電獲知的重要訊息。海通國際證券電子研究主管蒲得宇認為，多數無晶圓廠的庫存調整將在年中告段落，台積電下半年有蘋果、輝達、超微（AMD）、博通等需求，可以期待下半年復甦。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕進一步提出，回顧2010年以來，每逢半導體庫存修正後，往往能啟動一波多頭行情，近13年來已發生過三次，預料本次晶圓龍頭大廠庫存去化後，同樣能複製過往的多頭走勢，進一步拉抬台股下半年的表現。

此外，台積電股東會後下一波好戲，則聚焦台積電6月15日進行除息交易，每股配發2.75元，為隸屬於2022年第四季的現金股利，股利總配發金額為713億元。這也是台積電將單季現金股利調高為3元之後，最後一次每股配發2.75元現金股息。