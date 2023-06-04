營運穩健成長 法人喊這檔食品股目標88元

食品股龍頭統一（1216）近期股價緩步趨堅，日前最高一度來到76.2元，創下二年來新高；法人表示，統一中控處於健康的成長軌跡上，且原物料影響最大時點已過，今年統一中控營收穩定成長，獲利可望突破新高；統一超商台灣獲利穩健且菲律賓7-11維持雙位數增長，統一集團長線具競爭力，考量時序開始進入食品飲料旺季以及超商獲利高峰，有利於統一獲利表現，維持「買進」，目標價88元。

法人表示，占統一食品/食糧部門最大的是統一中控，今年第一季統一中控受到早春效應影響，營收衰退2.4％，但若排除春節影響，以去年12月至今年2月三個月來看，中控營收則為雙位數增長。獲利方面，毛利率與去年同期大致持平，整體中控今年首季稅後淨利人民幣4.87億元，年增48％。

展望今年，法人認為，原物料影響最大的時間點應已過，且去年有老壇酸菜事件影響，預期今年老壇酸菜營收有望回到事件前水準；整體而言，考量營收增長所帶來的規模效應、原物料影響最大時點已過且無一次性事件影響下，預期食品/食糧營業利益率趨勢向上，中控今年獲利表現可期。

在超商方面，展望2023年，統一超預期台灣店數淨增加約200~300店、同店銷售低個位數成長，台灣超商本業獲利穩定增長；法人表示，近年超商大規模展店，過去三年新增近1,000店，新開店效益大概一年時間可以出來；海外投資方面，菲律賓7-11今年第一季表現亮眼，店數較去年第四季淨增加60店，今年目標淨增加300店，目標2026年菲律賓7-11總店數規模達5,000店。

法人表示，菲律賓7-11隨著店數規模持續擴張，系統平均成本下滑，輔以導入台灣經營模式帶動下，菲律賓7-11進入獲利黃金蜜月期。預估今年便利商店及流通部門營收年增逾一成，營益率隨著規模經濟擴大且菲律賓7-11持續雙位數成長帶動下，提升至4.39％。

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