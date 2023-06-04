綠能概念都受惠?3招看穿是真題材、假炒作

今年以來綠能產業深受法人青睞，相關綠能概念股股價一飛沖天，曾在法人機構擔任研究員、今周學堂理財老師張捷在《毛利小姐變有錢》節目中，解析其成為趨勢關鍵，並以太陽能產業為例，「錢砸出來了，就是趨勢！」張捷強調想搭上時趨，觀察資金源源不斷流入，就是確立產業趨勢的第一步。

近年來，隨著永續生活意識抬頭，全球致力能源轉型，希望在2050年達到淨零碳排目標，台灣從政府到民間企業也陸續加入此目標。

若由上至下觀察綠能產業發展，從台電斥資5,465億的強化電網韌性計畫、2030年綠電占比接近25%，到企業加入RE100倡議，花錢做碳足跡盤查，落實ESG原則等，轉型過程中，資金將流入相關的上中下游供應鏈，藉此帶動綠能產業爆發。張捷強調：「跟隨政策走，憂慮不須有。」

反之，從下到上分析綠能概念股，張捷以太陽能為例，從製造太陽能電池的茂迪（6244）、元晶（6443），鋪設太陽能板，統包太陽能電力系統工程（EPC）的雲豹能源（6869）、森崴能源（6806）、泓德能源(6873)，再到將電力經由饋線配送至台電電網的相關廠商，如：華城（1519）、中興電（1513）、士電（1503），從上中下游的相關供應鏈，都值得留意。

此外，充電樁、電源供應器等產業相關概念股如：僑威（3078）、康舒（6282）、台達電（2308），也有望成為下一波綠能受惠股。

至於該如何分辨所謂的綠能概念股，是真受惠還是假題材？張捷提供以下三種方法：

1.財報追蹤

每月十號公布上月營收，透過追蹤營收變化，了解企業是否真的有成長性。

2.法說會追蹤

以標案為主的企業，營收表現可能會有遞延性，可透過法說會，了解標案數量、執行進度及相關入帳時間等。

3.致電到公司詢問

對公司如有產業疑問或發展詢問，張捷建議投資人可打電話向上市櫃公司發言人請教，藉此獲得第一線說法。

即使綠能產業成長趨勢明朗，投資人仍須綜合判斷整體市場氛圍，避免一次重壓導致套牢。張捷勉勵投資人，股票市場中人人都抱持著「一定要賺錢」想法，他建議投資人要「先求不賠錢」，「先對大盤有想法、想做法，對產業有 一定研究後，控制好資金水位謹慎出手！」張捷說。

（盧沛甫）

延伸閱讀

投資教戰》伺服器、IP到檢測廠 AI題材全掌握 贏家傳授輝達概念股操作攻略

存股8年就回本！達人私藏2檔銅板定存股：9％高殖利率，最高連續25年配息，便宜價曝光

從一顆輝達救台股 看如何在股海放長線釣大魚？當K線有這「三大特徵」 你就該準備出手了

中租陳鳳龍：綠能之路細水長流

東元三年營收增200億 達陣有望

蔡總統：堅定轉型 綠能發電已超核能