航海王出狀況 長榮也危險?證交所罕見提醒

貨櫃海運市況近期多空紛陳，SCFI本周漲回千點，但美西碼頭卻再傳勞資協商破局，碼頭作業停擺、空無一人。無獨有偶，長榮才敲定6/30除息，就被國民ETF元大高股息（0056）踢出成分股名單，連證交所都出面示警融資戶要留意「假除息制度」，6/20起就會以扣除70元股息後的股價計算擔保維持率，27日起低於130%就斷頭。

洛杉磯港與長灘港等美西兩大要港，碼頭工人再因勞資薪酬談不攏而停擺，7日因裝卸貨物的工人罷工，幾乎呈現關閉狀態。代表資方立場的太平洋海事協會（PMA）表示，兩港工人6日晚間起陸續缺勤，指控勞方的美西碼頭工會（ILWU）發起罷工，但ILWU則稱當天召開會員大會，加上7日是耶穌受難日而放假，未正面承認罷工指控，《路透》則報導，長灘港6個碼頭已暫關4個，最快周六晚間恢復正常運作。

除國際海運市況變數多，將在6/30除息的貨櫃大哥長榮挑戰也不小，以最新收盤價152.5元推算，除息後股價近乎腰斬至80元附近，不僅填息壓力山大，證交所也特別示警，高殖利率個股扣除權息值後的收盤價，將使市值暴減，提醒融資買進的投資人，整戶擔保維持率將驟降。

由於現行規定，為求反應其真實價格，自除權息前6個營業日起，以當日收盤價扣除權息值計算整戶擔保維持率，也就是通稱的「假除息制度」，因此只要擔保維持率低於130%（T日），券商將發出追繳通知，若未於2個營業日（T+2）內補繳，次一營業日（T+3）將祭斷頭處分，即使趕在T+2補足130%，但只要之後再度低於130%，就會要求當日下午補足，否則將自次一營業日處分。

以長榮為例，6/20起就會開始計算融資戶的擔保維持率，扣除6/22~6/25端午連假未開市，只要沒在26日補足，27日就有斷頭風險。

此外，基金規模高達2,152億元的0056，昨（2）日宣布成分股大換血，剔除長榮、奇鋐、旺宏、台玻、同欣電等5檔，其中光是長榮1家就持有5.2萬張，19日起生效，專家提醒，由於0056勢必在季度調整生效前，陸續出清持股，潛在賣壓也要小心。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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