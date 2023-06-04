台股續戰萬七 聚焦股東會及5月營收

上周台股維持震盪攻堅行情，指數收高16,706.91點、周K線連三紅；本周盤勢接續挑戰萬七關卡，市場聚焦指標公司股東會及5月營收兩大因素，前者關注台積電、大立光等經營團隊釋出最新業績及下半年營運展望。

2日的三大法人買超230.68億元，外資單日買超182.74億元，投信及自營商各買超16.83億元、30.98億元。上周的三大法人合計買超680.96億元，外資周買超562.90億元，自營商周買超125.30億元，投信周調節賣超7.25億元。外資期貨市場也有減持多單動作，2日外資的台指期未平倉部位2萬4,360口，周減持多單9,249口。

時序進入6月，股東會議題升溫，本周200餘家上市櫃及興櫃公司舉行股東會，從5日的士紙、點晶、宏易等；6日的台積電、宏碁、國巨、同欣電、瑞昱、麗豐-KY、雷虎等；7日的大立光、璟德、新日興、精測、全新、可寧衛等；8日的類比科、達爾膚、新保等；9日的富邦金、國泰金、玉山金、元大金、新光金、華碩、力旺、世芯-KY、91APP*、遠雄等。

其中6日權值龍頭台積電、7日光學龍頭大立光接連登場，9日為金控超級股東會日，當日有金控雙雄富邦金與國泰金，還有上演董監改選大戰的新光金，市場關注相關指標公司對下半年營運展望與產業景氣看法。

另台股攻堅萬七關卡之際，市場緊盯基本面變化，上市櫃公司本周將密集公布5月營收資訊，而大立光股東會前在5日就會先公布5月營收，相關公司業績表現也牽動個股行情波動。