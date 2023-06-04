景氣風向球！6月股東會行情 兩家最受矚

時序進入6月，上市櫃公司股東會旺季來臨，未來一周將有202家接連登場，又以台積電、大立光兩大重量級公司，分別於6、7日召開股東會，最受矚目，市場聚焦半導體、AI人工智慧應用、蘋果新機效應等領域。此外，世芯-KY、旭隼「雙千金」，及國泰、富邦、元大金等指標金控公司，皆為產業景氣風向球，股東會行情將成為全月市場的主旋律。

台股2日狂飆194點，指數再創波段新高，6月迎來股東會密集召開期，可望為反攻行情再添柴火，尤其「護國神山」台積電6日股東會，為市場關注的重心所在，在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳點火AI題材，並指出下世代產品由台積電製造的訊息，對半導體產業景氣復甦注入一劑強心針，預料也將是股東會上高度重視的議題。

同樣可望搭上AI人工智慧需求爆發題材的相關供應鏈企業，包括宏碁、青雲、世芯-KY、麗臺、華碩、技嘉等，也都將召開股東會，經營高層若進一步釋出樂觀展望，可望激勵股價表現。

群益投顧分析師廖健佑指出，NVIDIA上下游產業鏈包括AI伺服器（GPU）、台積電、散熱、資訊服務，無論是AI伺服器或普通伺服器，都由台商代工，將由高速運算引發高速成長，台灣將有機會從PC王國轉變為AI王國。

而大立光則於7日召開股東會，隨著蘋果WWDC即將登場，以及iPhone 15規格升級效應，市場關注蘋果高階機種預計將採用潛望式長焦鏡頭，公司有望成為初期最大供應商，有利於大立光後續營收、產品平均單價、毛利率表現。

市場預期，iPhone15 Ultra將導入潛望鏡頭，帶入高倍光學變焦攝影功能，為近年來iPhone攝影系統最大的規格升級，給予零組件廠商新營收成長動能，若新品反應良好，預期2024年所有Pro版iPhone皆搭載潛望鏡頭，進一步增加滲透率。

另外，國泰金、富邦金、元大金三家股東會皆選在9日召開，為非電類股重要指標。台新投顧副總黃文清認為，就目前位階來看，金融族群漲勢相對溫和，且可以看出有些資金開始轉進金融股，在資金動能擴散情況下，有機會輪動向上，接掌多頭令旗。

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