14檔外資掃貨股出列 最愛這檔連買16天

美債務違約壓力解除，激勵美股大漲，法人看好國際資金將進一步回補台股，此時選股方向可先關注外資動向，抱括定穎投控、元太、王品等14檔，獲外資大舉掃貨，最近三日增持逾千張，且技術指標正向的個股，有利延續吸金動能，支撐股價向上表態。

華南投顧董事長儲祥生認為，美就業數據優於預期，市場對經濟衰退疑慮減輕，支撐多頭信心，加上外資近年頻頻減碼台股，累計賣超逾2兆元，在「賣過頭」的情況下，隨投資氣氛轉佳，預料將推動新一波資金回流，挹注台股表現。

據統計，盤面上共有定穎投控、聯合、元太、榮運、錸德、杏輝、長興、合機、王品、欣技、幃翔、東哥遊艇、六福、華碩等14檔，符合外資連續買超三日以上、期間加碼逾千張，且KD指標正向未過熱，股價站穩月線之上等篩選條件，可望延續外資掃貨力道。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，聯準會（Fed）6月傾向暫停升息，市場人氣回籠，預估指數在6月中旬前維持高檔震盪，電子AI相關、非電解封商機，具基本面轉佳等利多題材股，將是多方重心。

定穎投控受惠車用比重提升，帶動今年首季毛利率創歷史新高，且汽車板中長期需求正向，近五個交易日一路獲外資買盤關愛，期間加碼8,601張。外資積極加碼下，股價穩步沿5日線走高，2日上漲1.24％收28.55元，續創波段新高。

電子紙大廠元太看好未來四色產品將成為主流，並走向全彩，電子標籤、彩色電子書、戶外大型電子看板等終端應用的加快導入。其中，大尺寸產品今年持續開發，有機會自明年起達顯著貢獻。另下游系統整合廠商SES-imagotag與Walmart簽約，有助於加速北美地區ESL電子標籤滲透率，可望帶動其他廠商加入使用電子標籤，成長動能樂觀。

此外，解封效應持續發酵，暑假旺季來臨旅行團旺季，出國機票大漲，全球旅遊產業復甦，大陸國台辦宣布恢復旅行社經營赴大陸觀光旅行團，旅遊、餐飲及交通等服務業員工需求強勁，反應未來展望樂觀，吸引買盤敲進王品、東哥遊艇、六福等相關概念股，股價具表現的機會。（相關新聞見A3）