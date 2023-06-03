半導體吞AI大力丸 謝金河：超車港股的機會

台股5月大漲999.78點，漲幅6.42%，在全球主要市場中，表現僅次於費半的15.3%與日股的7.04%，財信傳媒董事長謝金河以台港股市作比較，兩地股市差距已拉近到2244.03點，對比騰訊、阿里巴巴等中企龍頭積弱，台股搭上AI順風車，半導體再現雄風，超越港股指日可待。

謝金河在臉書以「台股和港股最接近的距離」為題發文，指出過去30年，香港背靠中國，成為海外資金進入中國的中繼站，香港也因為低稅，資金進出方便的特優條件成為東方之珠。

到了反送中，港版國安法，黎智英遭拘捕後，香港角色逐漸蛻變，未來這個東方之珠會變成什麼？可能是這個世紀最值得關注的一件大事。

過去香港恆生指數不斷奔馳，在2018年2月2日這一天，恆生指數跑到33484.08點，台灣的加權指數在11126.23點，雙方差距22357.85點，這是台股和港股最遠的距離。

5月下旬輝達執行長黃仁勳台灣行，為AI揭開新時代，Nvidia大漲，拉動費城半導體及台積電，台股也沾光，指數也跑到16752.2，台股5月大漲999.78點，漲幅6.42%，是除了費城半導體指數大漲15.3%外，和日本日經指數表現最亮眼的市場。日經指數5月大漲2031.34點，漲幅7.04%，這是日股十分罕見的漲勢。

但同樣5月，香港恆生指數大跌1660.3點，跌幅8.35%，全球最慘，滬深300指數也跌230.55點，跌幅5.72%，深、滬、港股市成為全球最弱勢的市場。這時，港股和台股的差距最近，6月1日台股收在16512.23點，港股收盤18216.91點，雙方差距只剩下1704.26點，這是最小的距離；2日港股大幅回升733.03點，台股也上漲194.26點，雙方差距2244.03點。

過去2年，在香港上市大型中企股，尤其是科技股，從騰訊、阿里巴巴、小米、美團、京東、快手到嗶哩嗶哩，表現都是積弱不振，台股如果搭上AI的順風車，半導體產業再現雄風，台灣加權指數超越香港恆生指數應指日可待。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

手機下AI上 黃仁勳概念股大蒐密

陳秀芳｜AI熱度持續 周線連三紅

緯創宏碁帶量漲 AI能源吸目光 25檔笑哈哈