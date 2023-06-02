記憶體Q2落底 外資爆買這檔4.5萬張居冠

美股反彈，加上「台美21世紀貿易倡議」首批協定完成簽署，自1979年以來台美最全面性的貿易談判達成階段性成果，台股今天上演慶祝行情，加權指數開高走高大漲194.26點，收16,706.91點，再創今年新高，成交量3,599億元。指標權值股台積電大漲2％，中小型股活跳跳，上市櫃漲停家數達26家。

今天外資買超182.86億元，投信買超17.26億元，自營商買超30.99億元，合計3大法人買超231.11億元。

華邦電董事長焦佑鈞日前在股東會表示，記憶體第二季落底，目前已出現急單，外資今天大買華邦電4.5萬張，居買超第一。

「輝達概念ETF」買超2.45萬張

外資大力加碼ETF，今天買超前10名佔了4檔，超人氣的00878大買4.17萬張，為買超第2名；「輝達概念ETF」00893國泰智能電動車2.45萬張，列第3名；0056與國泰台灣5G+也都在萬張以上。

宏碁董事長陳俊聖昨表示「通路庫存鬧鬼已結束」、「看到新訂單湧進」，今天股價攻上漲停，外資加碼1.28萬張，累計連13買共7萬5,433張。

近期受惠於AI伺服器題材滾量上攻的緯創，外資頻頻逢高調節，今天賣超3.56萬張，為賣超第一名。緯創今天盤中一度大漲9.5％逼近漲停，收盤僅漲2.45％，上影線長達7％，K線形成高檔「墓碑線」。

法人表示，市場看好美國債務協商有解，且台股短線股東會、AI等題材豐富，目前盤面仍以多方較具優勢，加上近期電子股有電腦展等話題加持，短多還有上攻機會。不過，指數接近萬七關卡壓力將漸增，可留意台積電股價表現與外資期現貨籌碼動向，作為盤勢強弱判斷參考。技術面指數整理3天之後，今天出現價量齊揚，重回5日線，多頭格局未變。

外資今天買超上市個股前10名為：華邦電(2344)45,081張、國泰永續高股息(00878)41,784張、國泰智能電動車(00893)24,558張、長榮航(2618)24,403張、仁寶(2324)17,395張、廣達(2324)15,907張、元大高股息(0056)14,608張、聯電(2303)14,291張、國泰台灣5G+(00881)12,949張、宏碁(2353)12,880張。

外資今天賣超上市個股前10名為：緯創(3231)35,633張、華航(2610)22,653張、長榮(2603)10,433張、新光金(2888)7,501張、東元(1504)7,326張、旺宏(2337)4,774張、華通(2337)4,605張、第一金(2892)4,537張、中信中國高股息(00882)4,451張、華紙(1905)3,353張。

（旺得富理財網 王順泉）

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