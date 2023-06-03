手機下AI上 黃仁勳概念股大蒐密

輝達掀起AI旋風，點亮半導體的天空！從NVIDIA產業鏈擴及黃仁勳概念股，未來隨著相關題材不斷發酵，已浮上檯面的與隱藏版概念股都有機會比價輪動，從生成式AI晶片、AI伺服器、組裝代工，到ABF載板、散熱族群，哪些飆股將展開主升段行情，值得留意。

什麼樣的人能讓台股一舉攻上萬六，不僅財經媒體爭相報導，就連綜合性紙媒或電子媒體全部瘋版面，他就是輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳，就連來台上饒河夜市買宵夜也成為追逐焦點，原來輝達第二季營收年增要超過六成達110億美元的背後，將大幅挹注台廠供應鏈，而手機銷量不如預期前景堪慮下，人工智能(AI)帶起的新動能，讓原本推升台股動能的科技股一發不可收拾，黃仁勳概念股不管是已浮上檯面或是蓄勢待發，在比價效應下都是值得留意的。

輝達一人有慶 台廠兆民賴之

輝達從今年一月在美股開始起漲，至5月26日止收盤價389.46美元，市值達9631.85億美元，本益比220倍、股價淨值比43.53倍，技術線型呈九十度向上狂漲。事實上，輝達在5月24日公佈首季財報時，營收為71.92億美元，其中42.8億美元，同比增長14%，是雲端供應商和大型消費互聯網公司對其GPU芯片的需求推動時，台股並沒有太激情演出，而是到了5月25日黃仁勳來台，市場更傳出輝達第二季營收年增要超過六成，達110億美元後，美台二股市才出現瘋狂追價情形。

在這波人工智能的浪潮下，尤其是ChatGPT生成式AI，原本專注在遊戲繪圖晶片的輝達是如何搶到商機呢？黃仁勳團隊為因應市場需求，去掉原本專注在圖形運算單元，保留通用運算單元，使晶片在性能、易用性與通用性更加強大，且與微軟等企業用戶介接輝達超級伺服器，使企業端與開發者能以較低成本進行模型開發，這兩項利器是輝達致勝關鍵。

輝達生成式AI晶片 採台積電第五代CoWos製程

輝達生成式人工智能晶片除採用台積電(2330)第五代CoWos製程，也需先進封測技術，而輝達最新H100晶片價格達4萬美元，較之前的A100約1至1.5萬美元高出許多，因此台積電一條龍的服務平台是最大受惠者。

其次，AI伺服器機殼尺寸較標準型大十倍，且主板價格也高出一萬美元，還有伺服器組裝代工廠(ODM)川湖(2059)、英業達(2356)以及廣達(2382)；另外，AI伺服器散熱需求大，現階段對氣冷式散熱需求較高，相關個股包括健策(3653)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等都值得留意。

黃仁勳旋風左右股市行情 代表一個新時代來臨

科技業佔台股大盤成交量達六成以上，也是台灣經濟命脈，從PC、NB到智慧型手機，台廠供應鏈在經濟櫥窗的資本市場股市中的表現都可看出產業的興替。

近來手機產業受末端市場需求下滑，法人機構預估不僅蘋果旗下的iPhone今年第二季銷量從4000萬台下修至3500萬台，全年2.15億台，年減6%，雖然新機15有機會在下半年旺季出現換機熱潮，但似乎無法激起資本市場太大熱情。

反觀輝達黃仁勳的一舉一動卻能左右股市行情，這代表了一個新時代的來臨。而全球伺服器年產值達1200億美元，生成式AI市佔1%，輝達也僅是整體AI人工智能其中一家晶片提供者，雖是高毛利產品，但供應鏈集中受惠廠不多，掀起的波浪有限。但若從生成式ChatGPT大市場來看，法人估至2026年AI伺服器銷量將達100,000台，且逐年呈現高成長態勢，未來商業應用無法衡量，因此不僅是輝達相關供應鏈的業績爆發，包括IC設計以及特殊用積體電路(ASIC)與基板管理控制器(BMC)、電源供應器等廠也將雨露均霑。

這波由輝達與生成式AI推升的浪潮，投資人如何操作？理周投研部表示，近日廣達股價超越鴻海(2317)，係法人機構包裝炒作出來的。鴻海首季財報稅後純益128.25億元，年減56%，主要是業外大幅虧損200億元，而廣達稅後純益64.74億元、年減4%，兩大廠除仍深受消費性電子景氣下行影響，鴻海更因轉投資電動車還在孵蛋階段，但廣達因林百里參加了輝達三月的人工智慧開發人員大會(GTC)，不少外資法人認為其與輝達關係緊密，紛調高其目標價至110元。

從NVIDIA產業鏈 擴及黃仁勳概念股

殊不知，鴻海與輝達從遊戲繪圖到車用晶片，甚至市場傳出採用前述高階H100晶片的系統代工，鴻海搶下高達九成訂單，只待業外投資虧損幅度縮小，股價搭上輝達列車，就不難想像其爆發力。

綜觀上述，理周投研部指出，由於NVIDIA產業鏈確實較集中，概念股包括台積電、台達電、日月光投控、欣興、信驊、微星、鴻海、廣達、力旺、創意、和碩、景碩、健策、建準、華碩、英業達、緯創等，投資人可做比價效應操作外，也可把視野角度放大至黃仁勳概念股，畢竟未來生成式AI商用應用的範圍將擴及整個科技產業鏈，本刊將從中蒐密，提供投資人參考。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1188期 陳春霖）

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