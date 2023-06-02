別和強勢股作對 航空股「頂部時機」曝光

近期解封、暑假出遊旺季加上油價下跌，燃料成本下降，今年航空雙雄獲利看俏，今（2）日法人持續作多，盤中一度達36.95元高位，之後持續高檔震盪。網上網友多空看法也呈現分歧，面對空軍大舉出籠，大多網友仍看好雙雄表現，尤其是長榮航，不少人向空軍喊話，別和強勢股作對，同時，也預期長榮航股價將飛到火星，頗有此前航運股的味道。

以長榮航為例，自上個月19日一度漲達30.7元後收在29.6元後，接下來連續10天股價均在30元以上且每日收高，今日在法人力挺下，一度達36.95元高位，距離去年4月14日的前波30.76元只剩一步之遙。

在網上看準長榮航已觸及壓力線，空軍已蓄勢待發，論壇包括PTT、Dcard都不乏空軍發文。昨日Dcard上有網友發文表示，「有選擇工具（股票、期貨、選擇權…）：股票；操作分類（做多、放空）：空；分析：已到天際線目前是當沖多的在下車，這邊應該是日內高點了，該空了；目標價：現在空35-35.15；今則有網友在PTT上表示，「放空理由是因價漲量縮、不計價買入成本過高、後續出脫不易，故股價應呈短空格局」。

不過，大多數人均仍看好航空股表現，有網友在PPT發文表示，「5月客運收入將優於4月、6月優於5月，單月營收「月月高」，第三季還有暑假，加上油價走弱，經營層樂觀看待，加上之後有機會回台灣50，還有ETF買盤」；另有人指出，「上週本土法人給35跟35.6元目標價，已經達標，法人現在給出41元目標價，還有15%的空間；另外美國航空上調Q2財測，反應慢了台灣不少」。

上述貼文下方，網友回應也相當支持，Dcard上有網友表示，「這看起來是還會再上」、「各位我只能說，別空強勢股，外資投信都持續買超 尤其外資原本賣轉買連續兩天，要空等趨勢往下在空吧！」；PTT上則反應更熱烈，「台灣航空業漲到世界第一了，贏過美國甚多，要飛到火星了」、「航空這波頂部就落在6月底7月初，反應一整年的行情，華航、長榮航確實今年獲利優於去年，有成長性的股票，法人自然會買進。只是空單無限凹總有一天會凹到」、「看到還有人喊50，真的有去年瘋航運的味道出來了」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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