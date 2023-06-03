AI將要泡沫化？專家點出下一個熱炒焦點

就在AI教父黃仁勳在COMPUTEX發表演講之後，大摩率先開槍，調降PC族群投資評等！日子選得不錯，5月31日正好是MSCI季度調整權重的日子，台股兩降一升，所以市場盤中會多疑─加權指數尾盤可能有大量賣壓，恰巧這天又是周三─周選擇權最後結算日，這一步步的算計，金融市場果然水很深。

輝達對代工持開放態度

果然5月31日在股王信驊早盤即弱勢的情況下，諸多高價股紛紛中箭落馬，PC連接器的嘉澤差三檔跌停板，AI受惠股的IP族群─力旺跌近-4%、M31跌-2.6%，台積電跌14元，拖累加權指數在AM 10:20附近一度跌130點左右，拉回到五日均線支撐。

空方這個反撲時間拿捏得不錯，日Ｋ線圖的KD指標在盤中呈現死亡交叉，原本在五月初到中旬都掌握優勢的空方，一定覺得出了一口鳥氣，從5月15日的15,475點漲到5月29日的16,683點，空方整整被軋了十個交易日、1,208點，超過一口台指期的保證金，也就是說，當初如果十天前做空台指期在15,600點以下的倉位，本周已經爆倉斷頭出場，而現在大摩的動作不過是主力常用的「先軋空、後殺多」的手法。

台積電拉回並不是被外資調降評等，而是黃仁勳在5月30日的全球分析師大會上釋出的對代工業者持開放的態度，即開放對英特爾委外代工，市場第一時間解讀為台積電可能被轉單，當然以目前輝達的GPU晶片搶手的程度，站在輝達的角度，自然會想多找個幫手來生產，這要說是轉單，轉的也是正在排隊中的潛在訂單，對當下台積電的業績並沒有實質的影響，所以是投資人想太遠了。

AI伺服器市場認同度高

至於大摩的PC調降論點，主要是認為儘管多數PC半導體供應商第二季營運可望繳出強勁表現，許多零組件領域上半年都出現回暖跡象，但是，考量部分零組件庫存可能在第二季回歸到正常水位，這些零組件第三季的出貨量僅會持平或小幅季增，狀況將比先前預期還要疲弱。

同時，今年以來，終端需求尚未出現顯著好轉，伴隨半導體供應充裕，大摩認為上半年強勁補庫存利多已經反映在股價上，下半年能見度不高。

結果，5月31日MSCI季度調整生效，PC大廠普遍收漲，僅英業達、宏碁小跌，將率先在八月推出採用MGX設計的廣達拉尾盤，看起來市場對於AI伺服器的認同度很高，願意用長線保護短線的方式來應對PC族群近來的大漲。

輝達市值達一兆美元 泡沫說聲浪漸大

不過，對於AI泡沫論的觀點不僅是大摩，去年以來華爾街預測最準確的分析師，美國銀行策略分析師Michael Hartnett表示，AI概念目前為一個處於「嬰兒期的泡沫」，而泡沫始於貨幣寬鬆，終結於升息。

FOMC下次開會是6月14-15日，根據CME FedWatch Tool顯示，市場認為升息一碼的機率達60.7%，這也是當輝達市值達到一兆美元之後，泡沫說聲浪漸大的緣故。

對AI偏空者認為現在的AI熱浪與1995-2000年的網路泡沫有著驚人的相似之處，即從1995/1/1到2000/3/10，那斯達克100指數上漲了近+400%。

當下過去半年那斯達克100指數雖然只漲+19.91%，但蘋果、微軟、Alphabet、輝達、亞馬遜、Meta和特斯拉在內的七大科技股，自一月份以來的累積漲幅中位數高達43%，幾乎是標普500指數的五倍；七大科技股的平均漲幅高達70%，而標普500其餘股票平均漲幅僅為0.1%；七大科技股的平均本益率為三十五倍，比市場水準高出了80%。

2023年將是AI旅程起點

最令空方批評的一點就是今年的那斯達克指數的漲勢過於集中在七大科技股，來到了三十年來美股指數背離趨勢最嚴重的時候，與千禧年網路泡沫時期驚人的相似。高盛首席股票策略師David Kostin觀察了Alphabet、蘋果、微軟、Meta和亞馬遜近期的表現，發出警語：「自2020年以來，市場寬度首次收縮至平均水準一個標準差以下的位置。」

如果回顧千禧年正好處在互聯網發展的起點，對照黃仁勳在台大畢業典禮致詞的「1984年是畢業的好時機，我預期2023年也是如此。」2023年將在科技史上寫下AI旅程的起點，但AI雖然未來，好比站在千禧年當時遙望互聯網的未來就像是遠方跟詩那般的美好，但現實卻殘酷，股票市場過度提前預支了網路企業未來的盈利，在聯準會緊縮貨幣，股票換鈔票的金錢遊戲無以為繼之後，進入長達三年的景氣調整期。

當然對認同AI是第四波工業革命的樂觀者來說，「這次不一樣」是最常聽到的一句話，但對於技術分析信仰者來說，太陽底下沒有新鮮事，無非合久必分、分久必合。

在美股歷史上，1980年代能源類股占標普500指數的比重最高時達到26%，但隨著FED將利率拉高到20%之後，伴隨著油價的下跌，能源股最風光的時代也過去了。

每當科技創新 就是新一輪財富重分配

2000年網路泡沫破滅前，科技類股占標普500指數的比重飆升至30%以上。每當美股由單一產業或者少數企業主導後，往往會伴隨一波修正調整，這次會例外嗎？

當然，如果把時間拉長，對長期投資信仰者認為，千禧年的那些科技龍頭企業的市值早就超越過去了，例如當時最紅的三檔股票，微軟、思科、亞馬遜，市值分別為1,183.03億美元、555.43億美元、502.97億美元。

對照現在的2.46兆美元、2,044億美元、1.25兆美元，相信答案已經很清楚了，科技創新必然是新一輪的財富重分配，如果著眼於短期間來說，的確美股七大科技股已經過度擁擠交易，股市諺語：「人多的地方不要去。」

但是站在滾雪球的存股複利模式來說，站在對的趨勢一方，時間就是最好的朋友，前幾天不是有個小故事關於投資人持有輝達十多年，選擇近期獲利了結，獲利超過一億元，所以啊，重點不在當下AI概念股是不是處在baby bubble？或者是不是過度擁擠交易？關鍵是投資人要清楚知道自己進場賺什麼樣的錢─長期投資還是短期投機。

下一個AI熱炒焦點

輝達概念股從AI伺服器、ASIC、散熱、載板、PCB等炒作了一輪，近期00878開始買日月光投控，先進封裝題材開始受到矚目，接下來記憶體族群可能是下一個AI熱炒焦點。

輝達的GPU處理數據模式跟CPU不同，是一次性吸入大量數據，一次性處理數據，然後一次性輸出結果，特別是合用在遊戲、視頻、自動駕駛等輸入大量數據，又必須即時一次性輸出結果，為了高效率、無延遲的輸入到電腦，那麼每一塊AI晶片要搭配多達1TB的DRAM，這是高階筆電所用的三十倍DRAM容量，意思是一塊輝達的AI晶片需要搭配十幾個DRAM，也因此預期今年的伺服器用DRAM銷售量將超越手機用DRAM的安裝量。同時電腦系統為了快速讀取和寫入數據，還需要搭配NAND。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1188期 洪寶山）

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