這轉機股起漲至今噴25％ 法人喊快買

暑假出國潮、國際油價跌得剛剛好，加上航空雙雄股東會接棒釋出利多，法人用資金相挺，雙雄近5個交易日的成交量都排名前5名；看好燃料成本壓力降低和載客率回升，有望推升今年獲利創新高，法人給與長榮航（2618）「買進」評等，目標價41元；甚至有樂觀網友喊，短期目標上看50元。針對航空股，有法人給出2操作策略，不讓輝達概念股專美於前。

據媒體報導，長榮航與華航（2610）股東會上均提到今年票價均漲了至少3成，且歐美長程機票占比較高，整體客運載客率回升，再加上油價回落，多項利多吸引法人連日加碼長榮航，昨（31）日外資再買2.36萬張，投信買1677張，連買8日；此外，融券張數也持續增加，目前券資比高達6.39%。今（6/1）日長榮航更大漲6.04%，收在36元，華航也有4.28%的漲幅，收在23.15元。

看到航空股加速起飛，PTT上網友興奮表示，「已經看到五十了！！！在場的各位都有搶進嗎？」、「獲利創新高，股價創新高」、「等半年線穿過年線，基本上到年底會走一波中長多」、「航空今年客運明顯獲利優於去年，外資投信就是看好這點買進，至少反應今年的獲利，股價會在6月底7月初到達高點」。

此外，股市爆料同學會上，則有網友表示，「在我眼裡，投機的上漲是當基本面完全跟不上股價的時候，我就會認為是投機。然而，航空業Q1的基本面就白紙黑字的讓大家知道了，主力跟散戶都看到了，做一些基本面分析也都能簡單看出期價值，那何來投機？」、「短期目標50」、「起漲點到現在已經拉25%了，這貨也是nvda概念股嗎」。

群益投顧分析，油價下跌有助營運成本下降，從營收結構看，長榮單月客運已回到疫前水平，客運單價比疫前多了2至3成，儘管貨運量持續下滑，但客運營收成長有望銷貨運衰退，預期第二季營收將高過第一季；群益投顧預期，第三季是解封後第一個暑假，客運有望進一步成長至第四季略為回落，整體來看，長榮航今年獲利有望創歷史新高。

另有分析師指出，從這幾日走勢看，航空股可有兩種操作方式，第一種趁航空股剛起漲進行隔日沖操作，若要做波段，則可以等電子股轉強時買進航空股，等資金輪動到航空股時再賣出作價差。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）