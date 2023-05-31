AI資金狂潮 廣達、研揚等16檔集團股強攻

台股人工智慧（AI）題材股走勢出現分歧，惟資金續於場內尋求機會，買盤也自指標股外溢至集團股，廣達（2382）受輝達執行長黃仁勳點名看好、股價飆漲，集團成員鼎天（3306）、廣明（6188）5月31日聯手攻頂，華碩（2357）小金雞工業電腦（IPC）廠研揚（6579）也漲停，AI熱潮持續蔓延。

法人指出，輝達（NVIDIA）股價連三日創高，AI為長線投資趨勢，受惠股吸引資金進駐能力強，惟短線漲多股不宜過度追價，投資人可待波段回檔結束後再行介入。

時序進入6月，雖集團作帳行情尚未發酵，惟輝達掀起的AI魅力無法擋，推動指標股資金外溢至集團，廣達、緯創、華碩、金仁寶等率先衝出，廣達集團的鼎天、廣明及華碩旗下的研揚齊攻漲停，金仁寶集團旗下電源廠康舒也漲逾3％、法人大買7,639張。

群益投顧董事長蔡明彥表示，輝達AI旋風讓原先對台積電第三季營運看法保守的內外資都跌破眼鏡，市場預估其對台積電追加訂單可能已在線上，後續則待台積電法說會透露端倪，相關個股長線趨勢仍看好。

黃仁勳5月30日參觀組裝夥伴廣達COMPUTEX展攤位數度直呼「太棒了」，激勵廣達「黃」袍加身，股價近期一舉超車鴻海，然在高檔賣壓沉重下，日K苦吞連四黑。

惟廣達集團股適時挺身而出，旗下GPS導航裝置廠商鼎天、智能自動化系統廠廣明5月31日聯袂漲停，改寫逾1年及近13年半來新高，廣明波段漲幅更逾3成。

華碩旗下IPC廠研揚也是輝達AI合作夥伴，公司預估至年底AI業務營收占比可望翻倍成長，自去年的10％大升至15～20％，而研揚股價也在黃仁勳演講被點名後搭上AI特快車，5月31日亮燈漲停，連兩日刷新歷史高，其餘華碩小金雞亦表現不俗，杰力、祥碩、和碩均逆勢上漲。

值得注意的是，華碩AI運算服務子公司台智雲打造的AI大型語言模型-「福爾摩沙大模型」也預計在7月上線，與GPT3.5達同等級表現能力，且更強調繁體中文資料，符合國人使用需求，華碩也已規劃推動台智雲申請上市櫃，法人看好華碩未來母憑子貴效應可期。