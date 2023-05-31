外資強力回補 台股5月漲999點 6月攻萬七

台股5月31日因MSCI季度調整生效，在「雙降一升」壓力下，尾盤爆出1,439億元大量，拖累指數終場下跌43點，收在16,578點，成交金額衝上4,231.6億元，創近15個月大量。展望後市，法人認為，6月聚焦美國5月CPI數據及Fed利率決策會議，若通膨持續降溫及停止升息，有利大盤短線整理後再攻萬七大關。

加權指數在外資回流效應，5月中、下旬走出兩波強勁攻勢，22個交易日有14天收紅，帶動5月指數累計上漲達999點，僅次於1月的1,127漲點，為今年來第二高漲點；外資強力回補之下，月成交金額也擴大至5.7兆元，創14個月來大量，呈現量價齊揚格局。

大盤5月31日雖受短線急漲，高檔調整壓力湧現之下，延續修正態勢，惟多方抵抗力道仍屬強勁，一度拉抬指數至平盤附近，尾盤則因MSCI季度調整生效，使得跌幅略為擴大，但仍站穩五日均線之上。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國指出，在NVIDIA公布財報後，AI立即成為投資顯學，成為資金追逐焦點，帶動全球半導體股漲勢，然而AI相關概念股價急漲之後，造成技術面乖離率拉大，牽動部分獲利了結賣壓出籠。

再加上市場傳出AI晶片並不是台積電獨拿，三星與Intel也可能取得部份訂單，半導體族群出現高檔調節賣壓，台積電5月31日下跌1.41％，失守五日均線，導致指數出現震盪，而在MSCI季度調整生效下，尾盤出現近1,440億元大量往下調整。

籌碼面表現，三大法人5月31日買超77.99億元，外資加碼58.31億元，雖延續連五日偏多操作架構，但銀彈投入金額持續縮減，主要買超個股為長榮航、華航、仁寶、台積電、康舒等，投信則調節16.84億元。

湯麒國分析，台股本波漲勢主要是由「護國神山」台積電帶動，電子權值股與中小型股同步走揚，而領頭羊台積電短線漲幅已高，外資買超力道略有縮減跡象，預期電子權值股及中小型股短線都需要來回整理消化賣壓。在稍作休息，籌碼經過沉澱後，指數才有機會重回上升軌跡。

群益投顧分析師廖健佑預期，台股行情在端午節前詭譎多變，6月初將聚焦公布上市櫃5月營收表現，電子族群業績若如同預料弱勢，指數短期將不脫橫盤震盪，但月底展開電子傳統旺季和除權息行情，可把握震盪機會。

此外，台股多頭氣盛，近期接連攻上波段新高，市場聚焦6月行情表現。法人預估，數雖有攻克萬七大關機會，但必須先經過兩大關卡挑戰，第一是6月13日美公布5月CPI，以及6月15日Fed利率決策會議登場。若是呈現通膨降溫，且聯準會釋出未來不再加息預期，搭配半導體基本面在AI急單挹注下，將可望向上挑戰17,000點。