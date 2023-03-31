16檔獲利季季增 資金愛

上市櫃公司2022年財報31日截止公告，去年獲利呈現季季增者，搭配3月以來三大法人買超，其中法人對台積電（2330）最為青睞，3月以來大買275.34億元，對穎崴（6515）、中磊（5388）等獲利季季增個股也進場積極布局。

雖然長假增添不確定性，但本周法人仍積極布局台股，三大法人連續第二周全數加碼，合計買超321.62億元。整體３月來看，則是只有投信站在買方，單月回補378.30億元，累計連續買超月數推進至第16個月，外資與自營商單月則分別賣超21.55億元、241.83億元，三大法人3月合計買超114.92億元。

資金布局有回歸基本面趨勢，去年第四季獲利步步高升者及法人青睞的個股為主，台積電成首選。台積電去年獲利高達1兆165.30億元，年增70.4％，每股稅後純益（EPS）39.2元，全年獲利賺近4個股本。展望2023年，高層於法說會曾表示，在半導體整體產業可能萎縮4％下，台積電仍有機會力拼微幅成長。近期更有來自輝達（NVIDIA）的急單加持，外資持續關注。

測試介面廠穎崴，則是受惠人工智慧（AI）／高效能運算（HPC）的高頻高速等高階測試介面需求看增。法人指出，包括中央處理器、繪圖處理器、AI加速器及HPC處理器等，因製程向7奈米、5奈米微縮，需高階測試介面支援，可望帶動穎崴高毛利同軸測試座（Coaxial Socket）出貨暢旺，今年營收占比由去年37％提升至50％。

電信寬頻設備大廠中磊，短期受環境景氣變數影響及部分客戶調節庫存，法人認為，第一季營收有季減之虞，但仍有望呈兩位數年成長。但展望下半年，則可望回溫，全年也將保持成長。

毅嘉則是在車用領域布局有成，今年前2月營收達11.98億元，年增7.7％。迎接車用市場的強勁需求，印刷電路板（PCB）應用將趨多元，積極開發車用模組及散熱相關產品，法人預估，今年整體營收、獲利有望逐季增溫。