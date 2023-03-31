16檔EPS創新高 法人加碼

上市櫃公司2022年財報出爐，台積電（2330）、環球晶（6488）等16檔個股繳出全年每股稅後盈餘（EPS）創新高的佳績，本周以來獲得三大法人買單加碼，在獲利動能作支撐下，後市看好。

包括台積電、安勤、龍德造船、王道銀行、中磊、M31、營邦、環球晶、穎崴、濟生、華景電、閎康、南光、汎銓、緯軟、中菲等16檔個股，2022年獲利創新高，以電子股居多。

其中，台積電2022年第四季稅後淨利2,959億元，季增5.4％、年增78％，EPS為11.41元，再創單季歷史新高。2022年全年稅後淨利1兆165.3億元，年增70.4％，EPS 39.2元，連續三年創下歷史新高。

矽晶圓大廠環球晶2022年EPS也繳出35.31元，創下新高的佳績。環球晶表示，2023年全球經濟雖面臨重大衰退風險，惟全球景氣預期可望在2023年走出低谷，並於2024年逐漸回升。

網通大廠中磊2022年合併營收645.7億元，較2021年營收大幅成長47％，創歷史新高；全年稅後盈餘19.2億元，年增率達123％，EPS為7.57元，獲利也創新高，在網通逐漸進入產業旺季下，中磊營運有望持續往上墊高。

法人指出，全球景氣低迷，終端產品需求疲弱，加上產業鏈持續進行庫存調整，生產下滑導致工業、製造業生產指數再度衰退，台灣經濟指標包括工業生產指數及製造生產指數、景氣綜合判斷分數、外銷訂單、出口等表現均不佳，今年第一季上市櫃公司獲利可能呈現雙位數衰退。

市場期待，景氣在第一季落底，第二季回溫，下半年有望重新回到成長軌道。

群益投顧副總裁曾炎裕指出，市場高度關注台積電4月13日將公布第一季財報與展望，由於魏哲家表示，半導體產業景氣有望上半年落底，市場期待台積電能帶來產業好消息。