獲利成長前十強 傳產搶七

上市櫃2022年財報全數出爐，去年下半年電子產業陷入庫存調整、全年獲利降溫等低迷景況，惟傳產股強勢出頭，宜進（1457）投資商用不動產力拚開源、新紡（1419）上半年也有出售土地獲利業外挹注，中部知名建商總太（3056）更是受惠兩大豪宅預售案加持，不動產及土地資產似成「最佳護身符」。

傳產類股再度強勢出頭，若扣除去年獲利不足10億元的個股，獲利成長前十強則依序為金寶、宜進、新紡、廣積、材料-KY、總太、台勝科、正德、榮運及東陽，全以傳產族群為大宗、在成長前十強中搶占七席，僅金寶、廣積、台勝科三檔「躋身上流」，成為去年碩果僅存的電子獲利成長股。

在通膨高漲、疫情紅利退去下，去年下半年部分產業面臨需求逆風，惟金寶去年獲利達10.12億元，年增幅度高達69.95倍，傲視群雄。雖子公司泰金寶處分通寶半導體持股、淡出半導體產業，惟預計將更專注於本業發展，今年也將持續強化泰國產能。

市場戲稱為「股票田僑仔」的資產概念股，去年獲利也大有斬獲，紡織大廠宜進近年來除維持基本紡織產能，也積極投資商用不動產，去年稅後純益10.14億元，創掛牌來新高；新紡也受惠2021年底賣地、處分利益近14億元，上半年業外收入激增，全年獲利20.71億元，年增3.59倍。

不過，電子股熱門產業營收表現不俗，工業電腦（IPC）大廠廣積受惠網通、自動化需求強勁，加上缺料緩解、新台幣貶值匯兌優勢「雙利多」，去年營收、獲利齊攀峰，稅後純益首度突破10億元大關、衝上11.35億元，年增2.63倍，全年每股稅後純益（EPS）9.42元亦為歷史高。

統一投顧董事長黎方國表示，短線4月台股可能面臨震盪，惟在下半年景氣轉佳期待、高殖利率保護下，看好外資持續加碼趨勢不變，拉回可尋求好買點。