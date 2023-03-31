14檔三率三升股 買盤搶卡位

上市櫃2022年年報全數揭曉，去年下半年因終端消費需求下滑，產業供應鏈面臨高庫存壓力，導致全年獲利較2021年呈個位數衰退，但緯創（3231）、欣興（3037）等14檔三率三升優質股，仍吸引法人買盤積極卡位。

去年毛利率、營益率及淨利率皆較前年成長的個股達501檔，低於2021年的616檔，但在產業逆風過程仍保持成長動能的個股，更易引起市場矚目；其中緯創、欣興、臺企銀、啟碁、聯電、台積電、金像電、華通、京元電子、系統電、建準、燿華、台達電及敬鵬等14檔三率三升股本周皆獲三大法人買超逾4,000張股票，後續有望扮演多頭領頭羊。

其中，欣興去年稅後純益高達269.19億元，年增1.24倍，每股稅後純益（EPS）20.08元，雙創歷年新高；展望今年，短線上雖面臨產業庫存調整壓力，市場能見度較低，但ABF高階產品需求穩定，下半年庫存回補需求，稼動率逐步提升，營運有望先蹲後跳。

兆豐投顧研究部協理黃國偉認為，台股自去年第四季開始反彈以來，連續兩個季度股價與基本面呈現脫鉤狀態，上市櫃第二季庫存仍在修正階段，要比第一季業績出現明顯好轉難度較高，大盤若要以「跌深反彈」的架構往上攻破萬六機率偏低。

黃國偉指出，從評價面來看，目前台股股價淨值比近2倍，排除去年萬八以上的特殊狀況，已來到過去10年來的歷史區間高點，在股價漲多、評價偏高、基本面趨勢向下的條件，預估大盤第二季回檔壓力較重，指數將稍作整理等待基本面跟上，操作以落後補漲股為投資主軸。

華冠投顧分析師劉彥良表示，第二季營運見谷底、第三季營運有望迎接旺季效應的消費性電子相關族群，有機會承接市場買盤轉強向上。