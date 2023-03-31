3月31日一分鐘強弱勢股

3月31日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

華孚(6235)

9.96

在手訂單需求明確，且馬鞍山新廠Q3進入試產，營運添動能

偉訓(3032)

9.95

代工及品牌兩路並進切電競市場，今年營收估高雙位數成長

長科*(6548)

9.93

車用Mini-LED金屬導線架投產，預估下半年滲透率將有顯著提升

保勝光學(6517)

9.92

自結前兩個月稅後純益2,700萬元，年增2倍，EPS0.9元

欣大健康(4198)

9.90

子公司瑞亞生醫的角膜塑型硬式隱形眼鏡取得醫材許可證

奇鈦科(3430)

9.88

去年賺進超過半個股本，全年獲利1.96億元、EPS6.33元，雙創新高

安瑞-KY(3664)

9.86

引進樺漢策略投資，以「軟硬結盟」方式布局全球資安市場

時碩工業(4566)

9.13

切入陸系大型電動車廠供應鏈，出貨動能可望逐步增溫

韋僑(6417)

8.21

無線射頻（RFID）標籤應用擴大，全年營收有望逐季攀高

宇隆(2233)

7.98

台中新廠預計下半年完工，汽車與醫療類業務拚雙位數成長

表：柯宗沅

3月31日一分鐘弱勢股

 

公司

跌幅(%)

弱勢原因

泰福-KY(6541)

9.94

減資彌補虧損後，欲再辦理現增1,600萬股，每股發行價格75元

中福(1435)

6.70

無法取得轉投資公司福興的財報，後續恐再面臨停止交易

地心引力(3629)

6.43

自結今年前兩個月合併虧損1,900萬元、每股淨損0.56元

揚秦(2755)

5.74

自2月初以來累計漲幅一度逾八成，漲多拉回測試月線支撐

新普(6121)

5.16

短線突破後面臨前波高檔套牢賣壓，外資單日賣超1,187張股票

大學光(3218)

5.04

長假前追高意願減弱，外資終止連三買，惟短多格局不變

展碁國際(6776)

4.97

盤面觀望氣氛濃厚，漲勢暫歇，回吐前日一半以上漲幅

艾訊(3088)

4.71

股價創高過程遇阻回落，三大法人聯袂賣超1,486張

安碁資訊(6690)

3.81

尾盤遭空軍突襲，終場收腳站回緊守月線，高檔震盪

八方雲集(2753)

3.39

毛豬價漲侵蝕毛利率外，美國展店進度遞延，獲利承壓

製表：柯宗沅

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 柯宗沅

證券組