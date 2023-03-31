3月31日一分鐘強弱勢股
3月31日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
華孚(6235)
|
9.96
|
在手訂單需求明確，且馬鞍山新廠Q3進入試產，營運添動能
|
偉訓(3032)
|
9.95
|
代工及品牌兩路並進切電競市場，今年營收估高雙位數成長
|
長科*(6548)
|
9.93
|
車用Mini-LED金屬導線架投產，預估下半年滲透率將有顯著提升
|
保勝光學(6517)
|
9.92
|
自結前兩個月稅後純益2,700萬元，年增2倍，EPS0.9元
|
欣大健康(4198)
|
9.90
|
子公司瑞亞生醫的角膜塑型硬式隱形眼鏡取得醫材許可證
|
奇鈦科(3430)
|
9.88
|
去年賺進超過半個股本，全年獲利1.96億元、EPS6.33元，雙創新高
|
安瑞-KY(3664)
|
9.86
|
引進樺漢策略投資，以「軟硬結盟」方式布局全球資安市場
|
時碩工業(4566)
|
9.13
|
切入陸系大型電動車廠供應鏈，出貨動能可望逐步增溫
|
韋僑(6417)
|
8.21
|
無線射頻（RFID）標籤應用擴大，全年營收有望逐季攀高
|
宇隆(2233)
|
7.98
|
台中新廠預計下半年完工，汽車與醫療類業務拚雙位數成長
製表：柯宗沅
3月31日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
泰福-KY(6541)
|
9.94
|
減資彌補虧損後，欲再辦理現增1,600萬股，每股發行價格75元
|
中福(1435)
|
6.70
|
無法取得轉投資公司福興的財報，後續恐再面臨停止交易
|
地心引力(3629)
|
6.43
|
自結今年前兩個月合併虧損1,900萬元、每股淨損0.56元
|
揚秦(2755)
|
5.74
|
自2月初以來累計漲幅一度逾八成，漲多拉回測試月線支撐
|
新普(6121)
|
5.16
|
短線突破後面臨前波高檔套牢賣壓，外資單日賣超1,187張股票
|
大學光(3218)
|
5.04
|
長假前追高意願減弱，外資終止連三買，惟短多格局不變
|
展碁國際(6776)
|
4.97
|
盤面觀望氣氛濃厚，漲勢暫歇，回吐前日一半以上漲幅
|
艾訊(3088)
|
4.71
|
股價創高過程遇阻回落，三大法人聯袂賣超1,486張
|
安碁資訊(6690)
|
3.81
|
尾盤遭空軍突襲，終場收腳站回緊守月線，高檔震盪
|
八方雲集(2753)
|
3.39
|
毛豬價漲侵蝕毛利率外，美國展店進度遞延，獲利承壓
製表：柯宗沅
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!