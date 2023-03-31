華孚漲停 汽車股加速 記憶體再衝 8檔同樂

台股今天（31）日收盤報15,868.06點，上漲18.63點，漲幅0.12％，成交量1,998.78億。

韓國記憶體龍頭三星減產的消息讓台記憶體廠再衝一波，華邦電上漲4.95％，晶豪科漲4.78％，威剛漲了4.61％，南亞科上揚4.07％，包括群聯、鈺創、南茂等的漲幅也有1～3％。

汽車類股宇隆帶頭衝，上漲7.98％，和泰車上揚2.07％，倉佑、裕日車、宏旭-KY、怡利電等的漲幅也有1％以上。車用概念股華孚收一根漲停，成交量逼近6萬張。

散裝航運表現方面，裕民上漲2.39％，新興上揚1.23％，慧洋-KY、台航收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計華孚、偉訓、育富、長科*共8檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，汽車類及電子零組件類股表現亮眼，分別漲0.82％及0.72％；電纜類股表現疲軟，下挫1.38％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有13檔5％以上漲幅，其中2檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為華孚（6235）、偉訓（3032）、東訊（2321）、昶虹（2443）、時碩工業（4566）、宇隆（2233）、中電（1611）、銘旺科（2429）、聯德（3308）、柏騰（3518）。

今日上市有10檔股票2.4％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為泰福-KY（6541）、中福（1435）、展碁國際（6776）、八方雲集（2753）、寶齡（1760）、康控-KY（4943）、旭隼（6409）、美時（1795）、聚陽（1477）、統懋（2434）。

上市成交量前10名個股依序為華邦電（2344）、緯創（3231）、華孚（6235）、華新（1605）、飛宏（2457）、南亞科（2408）、聯電（2303）、欣興（3037）、東元（1504）、群創（3481）。

上櫃有13檔7％以上漲幅，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為育富（6194）、長科*（6548）、保勝光學（6517）、欣大健康（4198）、奇鈦科（3430）、安瑞-KY（3664）、韋僑（6417）、亞昕（5213）、華鎂鑫（8087）、牧東（4950）。

今日上櫃有14檔股票有3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為地心引力（3629）、揚秦（2755）、中茂（5205）、新普（6121）、大學光（3218）、艾訊（3088）、樂威科-KY（4154）、安碁資訊（6690）、上揚（6222）、大億金茂（8107），今日無跌停。

上櫃成交量前10名個股依序系統電（5309）、華電網（6163）、昇達科（3491）、威剛（3260）、鈺創（5351）、廣積（8050）、長科*（6548）、華星光（4979）、擎邦（6122）、安勤（3479）。

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