台股首季最飆股出爐 這檔股價翻兩倍最猛

台股今（31）日收3月月線，可望寫下月線連3紅的多頭氣勢，據統計，至上午約11點半時，連宇（2482）及倍力（6874）各以大漲逾二倍及1.67倍，居上市櫃首季飆股。

台股集中及櫃買兩大市場，今天同步開高，但逢高後因接下來有長達五天連假，歐美股市變數仍大，致上檔賣壓沈重，指數從高檔下滑，尤其加權指數一早衝高至15,951點，再突破日前15,921點高點，並蓄勢向萬六大關叩關後，指數卻明顯拉回至15,857點，強拉回近百點。

不過，盤面中小型作帳股仍活蹦亂跳，盤中包括華孚、偉訓、東訊、聯德、 宇隆、昶虹等陸續攻上漲停，上櫃也有育富、長科*、保勝光學、欣大健康、奇鈦科、安瑞-KY、沛亨、亞昕、巨有科技等衝抵漲停。

據統計，首季到近午盤時，台股加權指數約大漲1,700多點、漲幅12％多，但個股百花齊放，上市暫由連宇居最強飆股，漲幅167％，但凌群以165％緊追在後，接下來漲幅前三至十名依序為十銓、華孚漲幅都在一倍以上，愛普*、材料-KY、寒舍、王品、來頡、東哥遊艇等，漲幅都在七成至九成以上。

上櫃首季前十大飆股更厲害，倍力股價翻二倍，其次為合正漲166％，巨有科技、泰茂、保勝光學、叡揚、智聯服務及邑錡等，漲幅都在一倍以上，以及德微及安瑞-KY都大漲九成以上。

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