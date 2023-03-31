3/31盤前｜這電腦廠去年賺3股本 配息15元

國內消息

1.清明連假在即，3月累計已漲345點，今（31）日月線力拚連三紅，成2022年初來最長連紅紀錄。法人分析，台股擁「六大優勢」，在歐美銀行「亂流」中紮穩馬步，外資連兩日回頭買超203億元為多頭添柴火，將助攻台股續迎4月超級法說會、股東會行情。（閱讀全文）

2.台灣虛擬資產（或稱虛擬貨幣）交易有主管機關了。金管會副主委邱淑貞30日宣布，行政院已指定由金管會為虛擬資產平台的主管機關，將從現行洗錢防制基礎上，增加平台業者自律及資訊公開等管理，但虛擬資產交易平台仍非「特許行業」，未來是否視為有價證券交易等，仍要看國際間發展及業者是否能提升投資人信心。邱淑貞說：「不排除未來有很多想像空間。」（閱讀全文）

3.台北生技園區（Taipei Bioinnovation Park）30日啟用，台北市長蔣萬安表示，這是台灣首件聚焦生技產業聚落的BOT案，預計進駐醫療企業超過35家，可帶來500億元產值、3,000個工作機會，預期隨產業鏈成形，科技園區的連結，將打造台北成為科技大城。（閱讀全文）

4.封測大廠日月光投控2022年受惠於半導體封測及EMS電子代工等兩大事業接單暢旺，全年獲利賺進近1.5個股本，稅後純益620.9億元為歷史次高紀錄。公司決定配發現金股利8.8元、創下歷史新高，配發率六成，現金殖利率高達7.82％，大手筆回饋股東。（閱讀全文）

5.外資拿台股抵押借外幣放行了。為避免外資要因應境外基金贖回或資金需求，將台股當作提款機，金管會30日正式開放外資得以台灣上市櫃股票作擔保品，向境外金融機構借外幣，用以支應海外投資活動。（閱讀全文）

6.聯電新加坡擴廠再度釋出最新進展，30日公告將以13.95億元委託亞翔工程興建聯電新加坡廠F12i P3廠，累積今年亞翔取得聯電訂單已超過200億元。（閱讀全文）

7.今年第一季車市銷售表現超預期，車業龍頭和泰車董事長黃南光表示，第一季領牌數可望達11萬輛，較去年同期成長6％；其中，3月車市銷量上看4.3萬輛，優於月初預期，若以年率推估，全年車市規模甚至可達52萬輛高峰。（閱讀全文）

8.2023年第二屆高雄智慧城市展30日開幕，高雄市長陳其邁指出，此次展會特別設置「淨零新創館」，顯現高雄做為以重工業起家的城市，積極面對全球氣候變遷，以2050年淨零排放為目標，並將智慧醫療、智慧交通等各種智慧城市應用服務方案，介紹給企業及其他國家。（閱讀全文）

9.伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊董事長林鴻明指出，上半年受到客戶庫存水位過高影響，使客戶訂單可能將遞延到6月底前才可望重新放量出貨，預期下半年才有望迎來旺季，預估全年營收最高可望成長個位數左右，仍有機會再戰新高。（閱讀全文）

10.隨著全民普發現金6,000元開跑，電商平台紛紛加碼「放大」6,000元的效益。網家表示，鼓勵會員在平台儲值，可享1％的加碼金，蝦皮也看好此時機推出「4.4免運狂購節」。（閱讀全文）

台股動向

蘋果WWDC未登場 欣興16檔蘋概股先轟動

連假到＋普發現金雙利多 內需產業火燙

美系客戶擴大拉貨 來頡Q3營運攻新高

加速海外布局 怡利電泰國建廠

神基2月獲利年增46% EPS達0.3元

基本面

1.前一交易日新台幣以30.461元兌一美元收市，貶值0.6分，成交值為10.58億美元。

2.集中市場30日融資增為1702.33億元，融券增為223722張。

3.集中市場30日自營商買超27.93億元，投信賣超1.59億元，外資買超105.57億元。

4.矽晶圓大廠環球晶（6488）30日參加櫃買中心業績發表會，董事長徐秀蘭表示，因為歐美銀行業危機問題，目前客戶對下半年的看法又偏向觀望，業績部分第二季才會觸底，但已經看到有兩隻春燕飛來，一是第一季新增二筆長約訂單，二是原先要求出貨遞延的客戶已經開始提前拉貨。

5.工業電腦廠樺漢（6414）30日召開法說，公布去年稅後淨利34.5億元，年增158.7％、每股獲利（EPS）達32.6元、擬配息15元，同步翻倍成長，加上在手訂單共創「五高」紀錄。樺漢董事長朱復銓強調，目前接單完全不受通膨影響，對全年維持樂觀成長看法。

6.貿聯-KY（3665）30日公告2022年財報，全年稅後純益38.38億元、年增逾8成，每股稅後純益25.02元。公司表示，受惠於LEONI AG旗下工業應用事業群（INBG）的加入，公司涵蓋的市場及產品更加廣泛，帶動去年營收、獲利均創下歷史新高，毛利率從2021年的23.2％，2022年提升到25.65％回到過往水準。

7.受惠於電競電源客戶拉貨積極、電競周邊自有品牌COUGAR穩健成長下，偉訓（3032）董事長王駿東預期，今年營收有機會回到2021年的歷史次高水準，不過伺服器產品線受產業不振影響，今年營收將年減10％，而具前景的新產品醫療床、電動車電池機構零組件匯流排，則是有機會自2024年起開始看到貢獻。

8.康控-KY（4943）30日公告年報，去年營收17.81億元、稅後虧損13.85億元、每股虧損8.23元，累積虧損為45.93億元，超過實收資本額二分之一。

9.豬價狂飆影響八方雲集（2753）通路發展策略，台灣市場將放緩「八方雲集」與「梁社漢排骨」兩品牌展店，全力擴張用不到肉品的「芳珍蔬食」，目標全年店數60家。此外為增加營運動能，八方雲集6月起將推冷凍調理包。

10.摩根大通證券指出，高階與旗艦級智慧機下半年至2024年開啟鏡頭升級，將帶動大立光（3008）基本面加溫，穩固產業領先地位，光學領域中以大立光為投資首選，推測合理股價升至2,550元，可望將國際資金注意力帶回智慧機供應鏈大將，不讓半導體下半年復甦聲浪專美於前。

11.由於國際鎳價波動大，再加上大陸不銹鋼品價格大跌影響，國內不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）30日傍晚突然宣布，4月盤價延到31日上午公布；無獨有偶，另一大廠唐榮（2035）也跟著宣布延到31日開盤，但預期趺勢確立。

12.摩根大通證券指出，高階與旗艦級智慧機下半年至2024年開啟鏡頭升級，將帶動大立光（3008）基本面加溫，穩固產業領先地位，光學領域中以大立光為投資首選，推測合理股價升至2,550元，可望將國際資金注意力帶回智慧機供應鏈大將，不讓半導體下半年復甦聲浪專美於前。

技術面

1.台股前一交易日收漲79.67點，為15849.43點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為1841.28億元，5日均量為2150.78億元，10日均量為2240.96億元。

3.5日均線15813.14點，10日均線15707.65點，20日均線15647.55點。

4.5日RSI為63.95，10日RSI為60.09。

5.9日K值為79.92，9日D值為75.37。

6.20日乖離率為1.29。

7.元大投顧：今年外資買盤歸隊，累計1~3月合計買超逾2千億，技術面來看，20 月均線下彎壓抑上檔空間，不過指數至今已整理3個月左右，後續在月KD開口擴大、週KD再度鈍化黃金交叉向上，行情有望逐步增溫。

8.凱基投顧：集中市場周三力守重要支撐後，周四站回5日均線，指數持續多頭架構，惟長假前觀望氣氛濃，量能恐將低迷，近期高點15921仍待擴量突破。

國外消息

1.美股連2紅，標普500創3周新高

在大型科技類股帶領下，美股連兩個交易日走高，標普500也創下3周新高。市場認為區域性銀行危機已過，同時，反映標普500波動程度的恐慌指數VIX，目前回跌至19點附近，3月中旬發生歐美銀行危機時，VIX曾一度飆升至30點以上。另外，波士頓聯邦準備銀行表示，要再升息來壓抑通膨。美股最新收盤價，道瓊漲141.43點或0.43%，收32859.03點。那斯達克漲87.24點或0.73%，收12013.47點。標普500漲23.02點或0.57%，收4050.83點。

2.韓推晶片法案，減稅獎勵投資

面對美國總統拜登強推晶片法的威脅，韓國國會30日也通過自家版本的晶片法案，以擴大減稅方式獎勵半導體產業投資，好讓投入全球晶片競賽的本土業者減輕財務負擔。

3.白宮避雷，將嚴管中型銀行

根據內情人士透露，受矽谷銀行與標誌銀行相繼倒閉、引發金融系統大幅震盪所影響，白宮最快本周向美國聯準會（Fed）與其他監管機構提議，要求它們針對1,000億～2,500億美元資產的中型銀行，制定更嚴格法規。

4.輝達市值飆上英特爾五倍

晶片巨擘輝達（NVIDIA）搭上人工智慧（AI）熱潮，今年以來股價狂飆將近90％，市值激增逾3,000億美元，已是長期對手英特爾的5倍之多。在此同時，專家指出，輝達的軟體業務潛力也不容小覷。

5.特斯拉Q1股漲力道史上最強

電動車巨擘特斯拉因美國、中國與挪威等市場增長，讓人看好其首季出貨量創新高。其股價今年來大漲，即使首季尚未結束，但已創歷來首季最大漲幅。

（ 工商時報 數位編輯、時報資訊 財經內容中心）