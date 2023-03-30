力推永續政策 凱基證券成立永續委員會

凱基證券以永續金融為使命，視ESG為企業的重要承諾，1月董事會通過永續發展守則後，3月正式成立永續委員會，設置於董事會轄下，提高決策層級，重視最高治理層級對永續發展議題的領導力，從上而下推動永續政策。

凱基證券永續委員會由董事長許道義擔任主委，由董事及獨立董事擔任委員，並由總經理方維昌帶領主管組成的六大工作小組，包含公司治理、社會公益、環境永續、責任金融、顧客權益與員工照顧等，各依業務權責推動永續發展政策，定期召集工作會議以及向董事會呈報執行成效。

許道義表示，公司治理是股東權益維護與企業永續發展的關鍵，責任金融更是接軌國際、響應政府永續投資理念及落實集團永續淨零願景的具體實踐，去年凱基證券甫獲證交所評為「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」肯定，而董事會為企業經營決策的核心，設立永續委員會更能將重要議案等進行不同型態的評估、決策與執行，並做出適切調整，有助公司永續經營發展。

在推動社會公益方面，凱基證券甫獲頒財訊2023財富管理大調查「最佳公益推動獎」，用實際行動將愛心擴至弱勢關懷，例如去年攜手育成基金會推出LINE公益貼圖，並將投資活動結合公益，專案期間共捐助逾百萬元；同時捐贈設立凱基慈善基金會，長期關懷弱勢學生提供獎助學金協助安心就學及突遭變故之學生家庭或個人即時性急難救助；並與喜憨兒基金會、新北市玩具銀行、愛盲基金會及有聲書協會等公益團體合作，推動志工活動。

凱基證券積極應對氣候變遷實體風險，推動能源轉型並使用再生能源，並從日常餐飲中實踐ESG，員工餐廳甫通過環保署綠色餐廳認證，成為國內金融業綠色飲食標竿，多項實際作為包含降低食材運送碳足跡、透過大數據推廣惜食文化並減少剩餘餐點浪費等。