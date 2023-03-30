連假到＋普發現金雙利多 內需產業火燙

從本周六（1日）開始進入清明連假五天，預料掀起一波餐飲、零售、百貨、觀光、旅遊等消費熱潮，貢獻內需產業營運走揚。

今年政府大放內需政策「雙利多」，除行政院普發6,000元現金紅包近期將入帳外，還規劃有九大連假，今年元旦、農曆春節及228紀念日後，緊接著1日進入為期五天的清明節連假，是九大連假中第二長的假期。

台新投顧副總黃文清認為，今年農曆假期長達十天，最先受惠的是餐飲、飯店、旅遊、百貨等，光是1月營收創新高的個股中以內需為主，包括有王品、豆府、寶雅、亞洲藏壽司、統一超、中華食、安心、漢來美食、老爺知等，預料4月1日起為期五天的連假，也將替內需產業締造亮眼的業績入帳。

統一投顧董事長黎方國表示，第二季內需消費產業呈淡季不淡，國旅及報復性聚餐熱潮延續。政府普發6,000元紅包，已開放民眾登記，4月6日即可入帳，內需型業者也配合推出行銷專案，將有利於市場火熱。

王品日前公告去年每股稅後純益（EPS）為5.15元，優於市場預期。今年前兩月營收39.95億元，年增19.46％，法人估王品第一季EPS將賺贏去年一整年，全年EPS超過17元、達17.14元，考量品牌優勢，本益比評價將朝歷史高點30倍邁進。

此外，在飯店部分，晶華今年第一季的台北飯店的住房價格已經回到疫情前的九成水準，市況優於預期。晶華去年EPS為7.09元，今年前兩月營收年增22.96％，營運催油門。

黃文清表示，台股內需型產業個股，挾著高獲利、營運暢旺及法人布局，高價股的零售、餐飲及飯店股比比皆是，目前以富邦媒躍居內需產業的股王，寶雅居次，王品排第三高價，帶動市值表現，有利於吸引外資資金的青睞及品牌能見度。

元富投顧總經理鄭文賢指出，政府普發6,000元現金，共計發出1,400億元，刺激內需消費，再加上防疫險理賠入帳，也是讓今年餐飲批發零售業的營業額屢創新高的主因，由於後續還有五一勞動節、端午節、中秋節、雙十國慶、2024年元旦假期，內需產業正面看待。

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