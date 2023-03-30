蘋果WWDC未登場 欣興16檔蘋概股先轟動

蘋果宣布，2023年全球開發者大會（WWDC）將於台灣時間6月6日凌晨登場，屆時將發展新一代作業系統，並可能發表首款混合實境（MR）頭戴裝置，包括欣興等16檔蘋果概念股率先歡呼慶祝。

包括英業達、欣興、金像電、台積電、華通、建準、臻鼎-KY、中光電、台表科、精元、宏捷科、南電、台光電、頎邦、景碩、台郡等16檔蘋概股，30日股價漲幅在0.5％～4.98％，法人本周以來買超700到1.7萬張，逢低卡位意味濃厚。

法人分析，近期高盛證券重新推薦蘋果股票，蘋果股價重返160美元大關，市值再攀2.5兆美元高峰，反觀台系蘋果概念股在台股這一波反彈中，漲幅相對有限，有機會出現落後補漲。

統一投顧董事長黎方國認為，距蘋果上次推出新品Apple Watch，迄今已有8年之久，蘋果的MR頭盔，因而受到市場高度關注，此一產品可能命名為「Reality One」，同時蘋果也會展示對應的作業軟體。

統一投顧推估，Apple MR頭盔今年出貨量約為50萬台，儘管出貨量不如Meta Quest系列，但Apple MR頭盔有望在透過高規硬體，使視覺沉浸感大幅提升，相關軟體應用亦透過與其他美系大廠合作，更精準的瞄準消費者確切需求，有望顛覆VR／AR既定想法，重新聚焦產業焦點。

摩爾投顧張貽程分析師指出，蘋果股價近期穩健回升，主要原因是，外傳最新的頭戴裝置，最快將在6月6日發表，新品消息帶動股價上揚。

但是，由於蘋果手機銷售動力薄弱，傳統台系蘋概股股價普遍表現溫吞，僅見蘋果手機晶片代工大廠台積電，因為AI人工智慧與HPC高效運算商機蓬勃，股價反而有挑戰前高546元的機會。

他認為，蘋果未來能否帶動台系供應鏈股價上揚，需要釋放出更多讓市場驚豔的MR頭盔消息，才能帶動元宇宙世界的「蘋果時刻」。

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