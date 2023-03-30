台股月線拚連3紅 法人點出「六大優勢」

清明連假在即，3月累計已漲345點，今（31）日月線力拚連三紅，成2022年初來最長連紅紀錄。法人分析，台股擁「六大優勢」，在歐美銀行「亂流」中紮穩馬步，外資連兩日回頭買超203億元為多頭添柴火，將助攻台股續迎4月超級法說會、股東會行情。

台股跟隨美科技股連兩日反彈，30日收15,849.43點上漲79點、收復所有均線，3月已經大漲3百餘點，31日台股將同步收周、月、季線，預期月、季線可望同步收紅，月線可望完美連三紅，寫下2022年來最長月線連紅紀錄；周線仍呈黑K，能否逆勝，端視30日美股表現以及外資買超力道。

年初以來台股在全球主要股市獨強，累計勁揚1,711點。統一投顧董事長黎方國、國泰證期經理蔡明翰點出，台股今年走勢相對強勁主要憑藉「六大優勢」，包括去年跌深、在全球金融危機中曝險比重低、美國聯準會升息放緩有力科技股、內外資接連發力、高殖利率、搭上人工智慧列車等。

三大法人30日買超台股131.92億，其中，投信雖季底逢高小幅調節1.59億元，惟外資大買超105.5億元接替頂上，自營商也加碼27.93億元，為今年來單日第五高。

台股季底維持高檔震盪，除「影武者」政府基金伺機護盤，最大功臣就是國際資金，無懼台股將迎清明連假，連二買超203.84億元，過去七個交易日就有五天站在買方，單日買超動輒逾百億元，與2月初至3月中「賣多於買」情況全然相反。

外資圈人士表示，隨市場對上半年半導體庫存調整已有一定預期，歐美銀行財務危機趨緩，加上升息循環近尾聲，積極型機構法人放眼下半年科技終端產品復甦，提前出手押寶確為選項之一，對照摩根士丹利、瑞銀證券等外資對台股今年高點預期均維持「萬六」以上，顯示大型外資研究機構對後市不悲觀。

展望4月，台股將面臨首季財報公布、國安基金去留等變數，黎方國認為，美光財報不佳，但釋出樂觀展望，帶動股價飆漲，同以科技股為主的台股亦有望複製上漲行情，在下半年轉佳期待下，短線拉回不失為好買點；若國安基金退場，亦可望給予市場「股市回穩」的解讀。

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