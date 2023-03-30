3月30日一分鐘強弱勢股
3月30日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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保勝光學（6517）
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10
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切入半導體檢測設備，前兩月稅後純益2,700萬元，年增兩倍
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商丞（8277）
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9.95
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長假前夕市場保守觀望，低價股伺機竄出，股價漲停創半年高
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曜越（3540）
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9.93
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下半年顯卡新品將陸續上市，帶動買氣回溫，股價創近一年新高
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宜鼎（5289）
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9.86
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AI／AIoT營運占比提升，外資喊高目標價，股價再攀歷史新高
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韋僑（6417）
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9.8
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RFID應用擴大，醫療、工控等新品陸續交貨，股價重返月線之上
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安瑞-KY（3664）
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9.76
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攜手樺漢強攻資安領域、印度業績成長，上半年有望虧轉盈
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啟碁（6285）
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9.64
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搭上ChatGPT商機，緯創集團同步大漲，今年業績持續看好
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展碁國際（6776）
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8.6
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轉型通路平台、提升毛利率，技術面強勢，股價創近兩年新高
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千附精密（6829）
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8.07
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殖利率逾6％、高殖利率護體，外資轉買406張，股價收復月線
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大學光（3218）
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7.48
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後疫情時代眼球商機復甦，股價突破4字頭，外資連三買1,128張
製表：鄭郁平
3月30日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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八方雲集（2753）
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9.88
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毛豬價漲侵蝕毛利、美國展店進度遞延，法人下修營收成長預估
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瓦城（2729）
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7.03
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外資反手調節229 張，股價回補13日空方缺口後再拉回，回測季線
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國票金（2889）
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5.68
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董事控內部會議紀錄造假，內控現疑慮，股價回測季線
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宏盛（2534）
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5.41
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配息不如預期、失望賣壓湧現，股價爆量跳空下挫，跌破月季線
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眾達-KY（4977）
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4.64
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憂外在經濟影響，H2看法保守，惟下檔季線有強撐、留長下影線
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易飛網（2734）
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4.37
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觀光類股漲多回檔、前高36.35元有壓，股價回測5日線有守
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宏旭-KY（2243）
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4.05
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累積虧損達實收資本額二分之一，股價連六黑，5日線形成反壓
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華電（1603）
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4.01
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21日爆量留長上影線後趨勢轉弱，股價跳空下挫、跌破月線
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中化生（1762）
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3.66
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股價波段漲幅近三成後漲多拉回，暫守5日線，外資賣超1,331張
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南良（5450）
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3.33
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去年EPS 1.45元創近十年高，惟股價漲多遇壓、回測月線有守
製表：鄭郁平
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