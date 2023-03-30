3月30日一分鐘強弱勢股

3月30日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

保勝光學（6517）

10

切入半導體檢測設備，前兩月稅後純益2,700萬元，年增兩倍

商丞（8277）

9.95

長假前夕市場保守觀望，低價股伺機竄出，股價漲停創半年高

曜越（3540）

9.93

下半年顯卡新品將陸續上市，帶動買氣回溫，股價創近一年新高

宜鼎（5289）

9.86

AI／AIoT營運占比提升，外資喊高目標價，股價再攀歷史新高

韋僑（6417）

9.8

RFID應用擴大，醫療、工控等新品陸續交貨，股價重返月線之上

安瑞-KY（3664）

9.76

攜手樺漢強攻資安領域、印度業績成長，上半年有望虧轉盈

啟碁（6285）

9.64

搭上ChatGPT商機，緯創集團同步大漲，今年業績持續看好

展碁國際（6776）

8.6

轉型通路平台、提升毛利率，技術面強勢，股價創近兩年新高

千附精密（6829）

8.07

殖利率逾6％、高殖利率護體，外資轉買406張，股價收復月線

大學光（3218）

7.48

後疫情時代眼球商機復甦，股價突破4字頭，外資連三買1,128張

表：鄭郁平

3月30日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

八方雲集（2753）

9.88

毛豬價漲侵蝕毛利、美國展店進度遞延，法人下修營收成長預估

瓦城（2729）

7.03

外資反手調節229 張，股價回補13日空方缺口後再拉回，回測季線

國票金（2889）

5.68

董事控內部會議紀錄造假，內控現疑慮，股價回測季線

宏盛（2534）

5.41

配息不如預期、失望賣壓湧現，股價爆量跳空下挫，跌破月季線

眾達-KY（4977）

4.64

憂外在經濟影響，H2看法保守，惟下檔季線有強撐、留長下影線

易飛網（2734）

4.37

觀光類股漲多回檔、前高36.35元有壓，股價回測5日線有守

宏旭-KY（2243）

4.05

累積虧損達實收資本額二分之一，股價連六黑，5日線形成反壓

華電（1603）

4.01

21日爆量留長上影線後趨勢轉弱，股價跳空下挫、跌破月線

中化生（1762）

3.66

股價波段漲幅近三成後漲多拉回，暫守5日線，外資賣超1,331張

南良（5450）

3.33

去年EPS 1.45元創近十年高，惟股價漲多遇壓、回測月線有守

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平