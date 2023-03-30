清明變盤?專家曝12檔籌碼換手「等著漲」

清明連假前夕，台股量縮震盪，前波漲幅較大的AI族群陸續被「結帳」，多檔日K線相繼轉弱，已有日級別日落的疑慮，相關概念股漲多整理，前景即便看好，由於籌碼換手不足，股價恐先盤整；摩爾投顧分析師蔡正華認為，趁著季底結帳，先行拉回非壞事，第二季拉回再找機會，惟3月下半月起，即有部分股票已被資金陸續點火，即將發動攻勢。

國際記憶體大廠美光公布財報，估本季營收將較去年同期大減近60％，惟營收降幅大致符合預期，看好市況可望觸底，終端市場客戶庫存減少；蔡正華指出，近日即有買盤進場，包括記憶體的南亞科（2408）、群聯（8299）、點序（6485）、威剛（3260）等。

政策偏多的生技股中，指標性強的保瑞（6472）領先創下新高，相關的中化生（1762）、南光（1752）等也轉強，至於內需消費也是熱門議題，預期最快4月6日普發現金6000元入帳，有利相關概念股業績表現，包括王品（2727）、雲品（2748）等，而國防軍工則在軍備預算升溫下，由龍德造船（6753）表態上攻。

另外，蔡正華還點出鴻海（2317）集團旗下的電動車供應鏈，包括乙盛（5243）、廣宇（2328）、鴻準（2354）等，整理多時後，後市可期，後續能否加入輪漲行列，也是觀盤焦點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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