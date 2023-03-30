3/30上市、櫃企業營運快報

今（3/30）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.看好轉機商機，長榮航空（2618）今（30）日首航菲律賓克拉克航線，是繼馬尼拉、宿霧後第三個菲律賓航點，每周35班直飛菲律賓三航點。長榮航空總經理孫嘉明表示，30日克拉克航線的首航就超過八成為轉機旅客，布建多年的北美、歐洲航網發揮綜效。

2.金管會證期局表示，核准凱基投信申報募集開放式指數股票型「凱基全球菁英55 ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣195億元，由華銀擔任基金保管機構。應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

3.隨著升息循環進入最後階段，第二季市場預期波動仍大，宜優先布局投資能見度高的資產。凱基投信表示，升息循環有機會在上半年結束，債券投資可望由逆風轉為順風，考量升息終點前債券具評價優勢，股債配置也已重新發揮避險效果，第二季可考慮優先布局債券。

4.億光(2393)近期終端市場需求疲弱且供應鏈去化庫存，今年上半年營運動能平淡，不過單季獲利可望轉盈，下半年將迎接傳統旺季。外資轉站買超偏多，周四盤中股價一度衝上41.6元之8個月新高價，漲幅超過2%，短均向上，2023年以來更漲幅達12.58%。

5.Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第1季「十大爆紅台股榜」，最受網友關注的台股標的由興櫃股星宇航空(2646)拿下，隨台灣疫情解封、觀光復甦帶動出國旅遊潮，股價備受投資人關注，短短數日更是大幅起落、轟動台股市場。王品(2727)也受惠疫情解封，業績獲大幅提振，股價較去年底飆升70％以上，拿下第6名成績，綠能產業夯因新能源、電動車商機吸睛，前10名中占了5席。

6.愛立信、聯發科(2454)聯手再創5G網速里程碑！雙方今日宣布，成功合併四個通道，包括一個分頻雙工(Frequency Division Duplex、FDD)和三個分時雙工(Time Division Duplex、TDD)，下行速率可達4.36 Gbps，成為此種頻段組合目前已知的最高速度。此四載波(Four-Component Carrier、4CC)聚合組合能結合不同頻段，為電信商增加更多5G部署選項。

7.樺漢(6414)111年合併營收1082億2853萬3千元，稅前淨利37億927萬4千元，本期淨利102億761萬5千元，歸屬於母公司業主淨利34億5291萬6千元，基本每股盈餘32.6元。

8.台南精華區土地資源有限，新建案價格屢創新高，加上都更或危老重建的腳步，追不上房屋老化的速度，預算有限又習慣了精華區生活機能的購屋民眾，只好把目光鎖定中古屋市場，使得屋齡30年以上的住宅買賣占比達40％，刷新了有統計數據以來的歷史新紀錄。