緯創帶量漲 八方跳水 記憶體反攻 11檔夯

台股今天（30）日收盤報15,849.43點，上漲79.67點，漲幅0.51％，成交量1,841.28億。

記憶體晶片大廠美光傳出營收可望觸底反彈的消息，激勵台股DRAM記憶體族群同歡，宜鼎、商丞收獲漲停，群聯上漲5.24％，南亞科上揚4.75％，十銓漲4.14％，華邦電上漲3.06％，宇瞻漲了3.01％，包括威剛、力成、南茂與創見等也都集體向上。

英特爾新品上市的利多帶動台廠相關概念股氣勢如虹，ABF載板三雄欣興上揚4.98％，南電上漲3.31％，景碩走揚1.75％，，健策、致新、矽統等也紛紛收紅。

輝達晶片搶佔AI商機，對緯創、技嘉兩台廠帶來利多，緯創上漲5.18％，成交量超過10萬張，技嘉上揚2.31％，相關族群緯穎漲4.15％，創意上漲3.96％，鈺創上揚2.87％，啟碁則是攻上漲停。

美食餐飲族群代表瓦城與八方雲集今天同時帶量重挫，配息不如預期的瓦城下跌7.03％，利空狙擊的八方雲集直殺跌停。

而「狒狒逃殺」事件的六福村，母集團六福今天也下跌1.70％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計銘旺科、啓碁、保勝光學、商丞共11檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦類及電子零組件類股表現亮眼，分別漲1.21％及1.14％；觀光類股表現疲軟，下挫1.16％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔5％以上漲幅，其中2檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為銘旺科（2429）、啟碁（6285）、展碁國際（6776）、華東（8110）、金橋（6133）、永道-KY（6863）、柏騰（3518）、jpp-KY（5284）、正峰（1538）、偉訓（3032）。

今日上市有10檔股票3％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為八方雲集（2753）、國票金（2889）、宏盛（2534）、大洋-KY（5907）、眾達-KY（4977）、宏旭-KY（2243）、華電（1603）、中化生（1762）、中鋼構（2013）、菱光（8249）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、華邦電（2344）、欣興（3037）、聯電（2303）、東元（1504）、啟碁（6285）、群創（3481）、新光金（2888）、大亞（1609）、南亞科（2408）。

上櫃有10檔8％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為保勝光學（6517）、商丞（8277）、曜越（3540）、寶得利（5301）、宜鼎（5289）、永利聯合（8080）、韋僑（6417）、安瑞-KY（3664）、合正（5381）、千附精密（6829）。

今日上櫃有11檔股票有3％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為地心引力（3629）、瓦城（2729）、尚茂（8291）、易威（1799）、易飛網（2734）、洛碁（8077）、天剛（5310）、唐鋒（4609）、南良（5450）、振曜（6143）。

上櫃成交量前10名個股依序品安（8088）、系統電（5309）、廣積（8050）、茂迪（6244）、華星光（4979）、點序（6485）、元太（8069）、精剛（1584）、艾訊（3088）、威剛（3260）。

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