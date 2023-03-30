台股人氣排行 緯創第一、電子占半壁江山

台股人氣排行 電子占半壁江山、緯創摘金

美光釋出半導體產業供需趨平衡訊息，激勵昨夜美股收高，台股半導體及電子相關族群也同步大漲，拉抬大盤指數續漲逾50點，收復15,800城池及5日線。觀察盤面成交量前10名個股，電子即占半壁江山，包括勇奪人氣王的緯創（3231）、排名第四的華邦電（2344）、第五的欣興（3037）及第七的啟碁（6285）、第十的聯電（2303）。

分析師指出，清明連假將至，台股雖有獲利了結賣壓，不過當指數回測於月線附近，皆有強力買盤進駐，顯示多方氣氛未見消逝，只要月線有守，仍可偏多看待。

緯創（3231）近日獲投信持續加碼買超，今日股價開高走高，近午成交量已突破7.7萬張，盤中股價最高攀上41.75元，再寫新高。緯創2022年EPS4.01元為近11年高，擬配息2.6元。緯創董事長林憲銘日前表示，上季及去年財報優於預期，主要受惠庫存水位下降及產品組合改善，展望今年，集團持續積極經營非PC產品，追求營運健康成長，預期在提升高單價產品出貨帶動下，營收可望維持成長。

華邦電（2344）今日受惠美光釋出供需趨於平衡訊息激勵，股價穩漲約3.5％，至約12：00，成交量已較昨日爆衝近4倍、逼近5萬大張。美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示：「隨著客戶庫存情況好轉，預期產業供需逐漸恢復平衡。」市場分析師並表示，美光為全球經濟的一個縮影，若其對訂單抱持樂觀態度，那就透漏著整體經濟向好。也激勵了今日台股電子族群士氣。

ABF載板巨頭欣興（3037）近日獲投信連日買超，昨天外資也回頭買超2,904張，吸引今日多頭搶進，股價大漲逾5％，躍上5日線。欣興受惠AI、HPC等新應用推動，高階載板需求有撐，價格維持一定水準，且股價已箱型整理3餘月，近期外資、投信皆偏多操作。

啟碁（6285）昨天獲三大法人聯手買超2,843張，今日人氣爆棚，不到12：30成交量已近3萬大張，股價更一舉突破百元大關、達103元，拉出一根長紅棒。啟碁獲外資看好其2023~2024年增長前景將受5G、衛星、汽車／EV的市占率增長推動，全年利潤率將持續擴大，預期表現優於大盤、目標價仍看126元。

（時報資訊 李慧蘭）

延伸閱讀

AI潮水未退 4檔先衝 宜鼎奔漲停再飆天價

83張緯創全賣 內行揭收割點:緊盯1事就沒錯

清明後變盤？美光效應 專家最推這2檔

蘋果概念先開趴 這檔千金股大漲半根漲停