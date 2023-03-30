83張緯創全賣 內行揭收割點:緊盯1事就沒錯

NB大牛股緯創近日牛氣沖天，股價最低從23.1起漲以來近乎翻倍，近日日成交量爆量至5萬張以上，今天開高走高盤中最高漲至41.75元，漲幅超過3%，總量已超過6萬張。趁著今日股價飆漲，有網友全數出脫手上83張持股，加上過去領了2次息，獲利超過百萬入袋，其他網友看了無不替他開心。

緯創近期搭上AI火熱話題，緯創總經理林建勳表示，緯創從2017年開始投資AI相關硬體，看好生成式AI的發展對緯創未來有蠻大的助益。

法人則認為，在疫情紅利消退後，經過數季整理及消化庫存，緯創今年營運逐季向上，加上「新南向政策推動計畫」強化對東協、南亞以及澳紐投資，印度將逐漸取代中國大陸生產基地角色，提前在當地布局的緯創受惠程度高。緯創近期大受法人青睞，外資過去13個交易日當中，僅一天賣超198張，其餘有6天都是萬張以上加碼，而投信也連8天買超。

緯創持有緯穎6.5萬張，緯穎去年大賺8個股本

至於緯創持有6.5萬張、37.69%的伺服器大廠緯穎，去年稅後純益141.75億元、年增63.9%，每股賺81.09元，再刷新歷史新高。展望今年，市場預料資料中心產業長期仍成長，且基於AI、伺服器需求正在起飛階段，可望推升公司產品平均售價，有利獲利表現。

有網友在股市爆料同學會貼出進出明細，指自2020年買到現在，領了兩次息，加上今天賣掉全部持股，獲利超過百萬。在網友一面恭賀聲中，該網友貼出最慘的紀錄，指自己也是一名韭菜而已，2019、2020年買在高點。想攤平沒技術、沒紀律，攤到沒錢，前波股價來到38元好不容易轉正4萬，只等一兩天就開始往下，最多慘套84萬，被老婆念到爆。

資深分析師杜金龍在《鈔錢部署》中表示，緯創有多樣題材，包含旗下緯穎靠著AI概念漲到千元之上，加上低價、配息2.6元、殖利率超過6%，以及ETF買盤推波助瀾，都是緯創股價剽悍的原因。他另推東元、廣達及仁寶3檔，都如蒙塵珍珠，投資人可以緊盯投信買盤，一旦投信停買轉賣，就趕快跟上賣掉。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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