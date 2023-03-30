AI潮水未退 4檔先衝 宜鼎奔漲停再飆天價

隨著ChatGPT爆紅，AI（人工智慧）浪潮席捲全球，台股AI概念股宜鼎（5289）30日早盤直奔漲停，鎖在323元改寫天價，緯創（3231）、鈺創（5351）、千金股創意（3443）盤中漲幅逾3％~4％。

工業級嵌入式記憶體解決方案廠商宜鼎長期布局AI落地應用，如今成果逐漸顯現，加上記憶體市況有望在下半年轉好，消息均對公司營運帶來動能。受到記憶體晶片大廠美光（Micron）大漲激勵，宜鼎今開高11元至305元，隨後持續震盪走升至漲停價323元、大漲29元，成交量達5500餘張。

輝達（NVIDIA）的A100晶片在ChatGPT應用扮演重要角色，A100晶片需求暴增，AI伺服器供應鏈如美國超微、台灣的緯創，及自技嘉（2376）集團分割獨立營運的技鋼科技都將受惠。

緯創展望今年，非NB業務中的伺服器、AI伺服器及工業應用產品持續成長，隨著AI應用擴張，將有利相關業務發展並優化公司獲利結構。緯創盤中最高暫時來到41.75元，目前漲幅達4.8％，集團股緯穎（6669）、緯軟（4953）、啟碁（6285）同步走揚。

鈺創董座盧超群表示，未來3到5年全球科技發展聚焦AI應用，時至2030年，AI影響全球經濟規模上看80兆美元。當前對台灣來說至關重要，他認為台灣應以半導體為基礎投入資源積極發展AI。此外，有鑑於近期AI需求增加，盧超群指出，鈺創相關DRAM產品詢問度提升，後續有機會替公司帶來商機。

俗話說水能載舟、亦能覆舟，AI研發過快令專家們擔憂是否能承擔風險。因此，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與眾專家連署公開信，呼籲凡是較GPT-4更先進的AI研發活動應先暫停6個月，藉此提供緩衝時間，來建立法規並加以執行。

（時報資訊 廖小蕎）

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