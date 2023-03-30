觀光股除息秀 六角、聯發國際秒達陣

觀光股今（30）日共有3檔個股進行除息交易，以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)開高2.05％、開盤即完成填息，連鎖餐飲集團六角(2729)開高1.99％後走揚3.13％，耗時36秒亦填息達陣，韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)則穩揚0.77％，填息率達20％。

聯發國際2022年合併營收7.89億元、年減3.39％，但營業利益1.81億元、年增達12.51％，毛利率57.1％、營益率23.04％，三者齊創歷史新高。稅後淨利1.45億元、年增達24.01％，亦創歷史新高，每股盈餘（EPS）7.12元。

聯發國際董事會決議2022年下半年配息2.5元、配股2元，合計派利4.5元，較下半年每股盈餘約3.92元超額配發。全年合計派利6.5元，盈餘配發率達約91.29％。現金股利將於5月4日發放，股票股利則尚待5月30日股東常會提請通過。

聯發國際2023年前2月自結合併營收1.06億元，年減0.54％、仍創同期新高。展望後市，隨著各國放寬出入境條件，帶動旅遊消費潮，配合深耕發展各大市場，可望持續深化品牌力，預計今年全球新展店數將超過50家，營運動能持續看旺，獲利目標成長達逾2成。

六角2022年合併營收42.1億元、年增0.73％，營業利益3.46億元、年增達79.56％，歸屬母公司稅後淨利2.96億元、年增達近1.19倍，全數改寫歷史次高，每股盈餘6.56元則創第三高。毛利率44.06％、營益率8.23％、稅後淨利率7.05％，同步回升至近3年高。

六角董事會決議2022年下半年配息4.3元，以下半年每股盈餘約4.38元計算，盈餘配發率達約98.17％。加計上半年配息2元，全年合計配息6.3元，盈餘配發率達約96.04％，現金股利將於5月5日發放。

六角2023年前2月自結合併營收6.59億元，年增3.09％、為同期第三高。展望後市，董事長王耀輝表示，六角在疫後力求每年門市維持淨增30％步調，今年「Chatime日出茶太」目標全球展店達1800家，配合子公司營運逐步復甦，力拚全年獲利倍增創高。

豆府2022年合併營收24.15億元、年增達34.77％，歸屬母公司稅後淨利2.67億元、年增達74.67％，雙雙改寫歷史新高，每股盈餘10.36元為近6年高點。毛利率52％、營益率13.2％，優於前年50.06％、8.8％。

豆府董事會同步通過股利分派案，決議2022年配息10元、盈餘配發率達96.53％，雙創歷年新高。公司將於4月26日發放現金股利。

豆府2023年自結前2月合併營收5.32億元、年增達40.81％，續創同期新高。展望後市，集團將積極持續展店，目標新展逾10家門市，並同步多角化經營，透過即食與冷凍食品陸續上市，可望為營運增添成長動能。

（時報記者林資傑）

延伸閱讀

蘋果概念股先開趴 這檔千金股大漲半根漲停

狒狒之死引發抵制 六福股價吃癟

英特爾概念發威 台積攜ABF三雄集體向上