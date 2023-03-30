記憶體族群觸底反彈 台股早盤指數續彈

台股加權指數30日跳空開高在15,824.65點，權王台積電（2330）開在536元，較29日上漲6元。記憶體指標股包括南亞科（2408）、華邦電（2344），受到庫存有望觸底消息激勵，早盤股價急拉，帶動整體族群股價齊步往上，台股早盤指數續彈，上漲80餘點。

美光、英特爾帶領半導體類股衝高，企業展望緩解經濟部分隱憂，帶動美國四大指數29日全面走揚。

道瓊工業平均指數3月29日終場上漲1％（323.35點）、收32,717.60點。那斯達克指數上漲1.79％（210.16點）、收11,926.24點。費城半導體指數上漲3.27％（99.85點）、收3,157.11點。

統一投顧指出，聯準會3月升息一碼符合預期，根據FED Watch利率期貨顯示，5月及6月不升息的機率約60％，9月可能開始降息，資金面有利台股。

美國參眾兩院就矽谷銀行（SVB）和簽名銀行（Signature Bank）倒閉舉行首場聽證會，積極解決金融業流動性問題。

美光股價飆漲，記憶體產業最艱難時期可能已經結束，迎來半導體股抄底買盤。

從技術面來看，台股大盤近期創半年新高，MACD 翻多，雖然創高回檔，但下檔有10日線及月均線支撐，台股有望重新站回所有均線，建議偏多操作，持續推薦趨勢題材族群，如新能源概念、車電相關、AI及高速運算、DDR5記憶體、鋼鐵、散裝、餐飲及高股息殖利率概念股。

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