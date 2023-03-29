保瑞今年EPS上看45元 穩坐生技股王

保瑞（6472）挾法人看好今年EPS將達35～45元，寫下台灣生技業獲利里程碑，29日股價一早直奔漲停772元，一舉躍過浩鼎（4174）在2015年12月創下的755元障礙，穩坐股王寶座，下一步將挑戰精華（1565）創下的1,025元生技股天花板。

法人認為，保瑞獲利、股價齊發，突顯台灣生技產業將進入高獲利（高成長）族群與本夢族群的雙軌良性輪動，不排除未來也能躋身台股「千金」家族。

保瑞去年營收跨過百億門檻，3月15日英國「金融時報」公布的2023亞太區高成長公司前500強中，保瑞更是首次上榜，是今年唯一獲選的台灣藥業公司。

該公司今年前二月稅後純益6.87億元，每股大賺9.06元，年成長373.88％，預估第一季即可賺進一個股本，改寫單季獲利新高。

法人認為，保瑞今年EPS有機會挑戰45元，主要是併購安成藥和代工效益發威。安成主力產品胃食道逆流學名藥，今年從代理銷售轉為自行生產下，不僅毛利較高，且美國現僅有一家原廠與安成、漢達兩家學名藥廠上市，不僅尚未出現削價競爭，且安成藥市占率更以40％居冠，若沒有出現第三家學名藥廠，預估光這款藥今年就可貢獻保瑞EPS達15元。

安成藥共有21張美國藥證，其中包含13張P4藥證與8張高門檻用藥藥證，有7件申請核准中、5件開發中，目標開發市場規模高達220億美元，並擁有美國通路90％涵蓋率。

保瑞董事長盛保熙表示，隨著CDMO代工業務及全球銷售雙引擎帶動，目前只是「剛開始而已，未來無限光明！」預估今年營收年增22％～25％，全年毛利率上看45％，挑戰新高，整體營運表現樂觀。