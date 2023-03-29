綠能、5G夯 基建產業有潛利

全球基礎建設缺口大，加上各國為達成淨零碳排目標下，潔淨能源基礎設施發展平台，成為全球各國優先考慮項目，投信法人認為，大環境下的去全球化、能源轉型、5G趨勢，有利於長期基建相關能源、寬頻通訊網路產業發展，適合想長期持有並分散風險資產的投資者。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，在淨零碳排目標下，為維持產業與民眾生活運作，擁有足夠的電力並穩定發電的需求趨動，促使各國加速電力轉型的作業，使太陽能、風力發電等基礎建設的裝置需求提升。

其中預估今年全球太陽能市場維持350GW（百萬瓩）的安裝規模，年成長約40％，需求前景佳，相關商機與投資前景皆值得期待。

滙豐投信指出，全球建築市場規模不斷擴大，根據市場研究和諮詢公司Emergen Research的分析，2020年全球建築市場規模達到12.6兆美元，預計未來年增長率為7.4％，2027年市場規模將超過20.8兆美元。

另世界經濟論壇統計，未來20年內將有大量倍增的基礎設施需求。預估2040年全球基礎設施投資每年估計為3.7兆美元，其中又以美洲和非洲的基礎設施投資缺口最大。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧分析，今年來在大陸重新開放的帶動下，交通相關基建的表現最佳。

從國際航班狀況可看出，美歐地區幾乎已恢復到疫情前的8成左右，亞洲目前復甦速度明顯落後，大陸現階段僅回升至疫情前水準的16％，其他如東北亞地區回溫約5成，顯見若未來大陸能開放進度能回升至如歐美地區，對於整體交通運輸動能將帶來相當大的挹注。

王翔慧強調，資料中心、5G等建置持續加速進行，因為數位基建族群股價對殖利率具有高度敏感性，聯準會持續升息，電信公司及科技產業資本支出與預算緊縮，短期成長性相對受限，預料目前低評價反而是最大利多，建議可逢低分批布局，靜待利空反轉。