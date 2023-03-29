美股震盪 定期定額把握後市升機

美股震盪，預期基本面下半年景氣相對較佳，且去庫存結束有望帶動獲利上修，若通膨下滑較快，消費動能回溫與資本支出加速，可推動美股企業第四季至明年展望優於預期，投信法人建議，可利用美股第一季的回檔震盪分批布局或定期定額長線投資。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股看好四大領域，包括PC、晶圓代工與設備等半導體；訂單能見度較高的大型軟體股、節能產業以及受惠AI長線需求的個股；工具機受益於智慧化與自動化、大陸復甦，需求將觸底反彈；生技醫療看好醫材與數位醫療後市展望。

復華S&P 500成長ETF經理人吳允翔指出，觀察過去15年S&P 500成長指數表現，從未連兩年負報酬，在好公司因市場風險趨避升溫，股價受獲利了結賣壓衝擊時逢低買進，入手的價格低，更容易抱得住，且未來向上空間也大。

不論科技或消費等有基本面的大型成長股，因為競爭優勢，不用太擔心產業週期太短帶來的影響，預期低經濟增長環境下，成長股表現往往優於大盤，建議可透過多元布局的成長型ETF，掌握美股投資機會。

安聯投信認為，預期高利率或將持續一段時間，接下來對企業經營、投資及家戶消費的影響將逐漸浮現。

這波升息緊縮的循環已多數反應於評價上，但尚未完全反應於企業獲利前景中，故後續企業獲利走向仍需觀察留意。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰分析，AI創新科技遍地開花，洞察未來科技趨勢應提早一步搶先布局，聚焦於AI的NEXT，新商機、運算效率（晶片）、額外生產力、內容產出等類股，從晶片硬體走到軟體，再到運算平台，在走向終端應用的消費者相關布局。