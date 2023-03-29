Fed轉向 大型科技股號角響

歐美銀行倒閉事件，恐慌指數VIX近期震盪走勢，美大型科技及通訊等成長股不但未下跌，反成撐盤要角表現亮眼。法人表示，主要因大型科技股具有營運優勢且現金流穩健，及市場預期聯準會利率政策將轉向，有利於大型科技成長股後市。

據聯博投信統計，自3月10日至3月23日期間，標普500指數成份股中，通訊服務類股漲幅10.3％、資訊科技類股漲幅7.6％、非核心消費漲幅3.2％，表現明顯優於傳統的防禦型類股，如醫療保健、核心消費股等均只有上漲1％。

聯博投信股票投資策略師李長風指出，美國升息效應擴散，不僅抑制景氣成長力道，也削弱企業獲利能力，然而市場預期聯準會利率政策即將轉向，當利率漲幅趨緩期甚至不漲時，大型成長股便是受惠族群之一。

國泰投顧認為，年初以來全球及美國經濟數據多優於預期，實體經濟表現並未如預期般惡化。美國ISM服務業PMI新訂單指數為景氣領先指標，依歷史經驗顯示，當此指數由萎縮轉向擴張時，美股不易跌破前波低點；指數由去年12月45.2的萎縮轉向今年1月60.4的擴張狀態，後續走揚機率較高。

以毛利率及預估淨利成長率綜合評估，國泰投顧說明，表現較佳就是科技業的毛利率約53％，預估淨利長期成長率約10％；科技次產業表現較佳是軟體服務的毛利率約65％，預估淨利長期成長率約14％。以長期趨勢而言，企業在去年科技領域的支出約2兆美元，預期至2026年將達2.87兆美元。軟體服務領域的支出增速更快，自2017年至2021年複合年增率達17.3％，預計2021年至2026年複合年增率亦高達16.8％，在2026年將達5,370億美元。

法人強調，公司成長性佳、資本運用效率高且財務體質良好，較能應對不確定的市場狀況，這也是大型科技股股價抗震重要原因之一。