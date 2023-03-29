張愷凌│台股震盪再攻 清明前買大不買小

國際經濟情勢：

近期挑動投資人敏感神經的金融事件幾度餘波盪漾，相較於政策對於物價的影響漸進，金融體系的風險一向來得又急又快，政策的介入多以杜絕傳染效果為目的，其力道與覆蓋程度不容小覷，風險來時市場對利率的預期心理總是驟降，且就算風險逐漸降溫、利率預期隨之回彈，但考量經濟的自我修復總需一段時間，市場自然而然地預設升息空間受抑，對風險資產或許不是壞事。

隨著市場對總體事件、政策變化之間的邏輯推演越深，風險資產的波動率與利率變化串起更直接的關聯性，以至於金融危機事件出現的同時，帶有趨勢與題材性的科技股不甩利空，相對地，在危機淡化、利率預期回彈後，科技股攻勢反而受阻。

當美國政府願意做出存款安全的積極承諾，加上聯準會資產連兩周轉為擴表的作用，投資人不妨預設金融危機應逐漸有解，並藉由美債殖利率回彈、美科技股收黑的邏輯，近期資金可暫時停泊在波動較低的價值傳產族群，科技股則須留意清明長假在即的節前提款潮，建議待股價震盪後再逢低介入。

後續操作可把握兩原則：第一，縮短交易期間、增加操作彈性，第二，可提前布局第二季展望良好之族群。

台股上周甫以15,921點，創下今年新高，即使本周震盪，但從技術面、籌碼面來推測，指數突破萬六大關應是指日可待，首先，MACD柱狀體已由黑翻紅，大盤進入多方掌權格局，伴隨15,700點之下有10日均線、月線支撐，短期回檔有限，以震盪偏多的角度看待，再者，外資有回心轉意的跡象，不但結束連續六周賣超，上周更大買468億元，就算本周回檔，外資仍持續站在買方，可見偏多意願強烈。

台股具備上述兩大利多，後續還有見高機會，惟須留意的是，後續主流轉向大型股的可能較高，反而中小型股要提防回檔風險，周三加權指數震盪上漲68點，然而櫃買指數卻下跌0.63點，細觀上櫃指數表現，前五大權值股表現盡墨，跌幅均在1％以上，而前十大權值股僅一檔上漲，中小型股湧現普遍性的賣壓，反觀加權指數前五大權值股全數上漲，前十大權值股高達八檔收紅，買大不買小將是接下來的趨勢，掌握此一要點，較能搭上後續萬六行情。

投資主軸上，在電子股方面，雖看好AIoT、HPC、伺服器長線發展，但考量波段已有相當漲幅，建議等待股價適度修正，再進行中長線布局，短線而言，可轉往景氣即將落底，而股價尚未大幅反映族群，如記憶體、載板，應有較好投資機會。傳產可留意大陸需求轉佳，將帶動報價向上的鋼鐵族群。