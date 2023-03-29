台股下修醞釀極佳買點 蒙塵珍珠股蓄勢衝

台股將會迎來「五窮六絕七上吊」？12年前的高點落在3月29日，之後就是一路下修，同樣是兔年的2023，會複製12年前的台股模式嗎？資深分析師杜金龍表示，今年第三季應該會是台股的低點，一旦守不住13,981點，就是主跌段的開始，不過下修醞釀極佳買點，他推薦4檔拉回可以買爆的優質好股。

杜金龍在《鈔錢部署》中表示，理論上去年從高點跌到10月跌了5,900點屬於B大波，現在是C大波漲五個月、走升3,000多點，大概反彈0.5、約54％左右。他說，上禮拜大盤有個很厲害之處，盤中過了前一波3月7號的高點15,879點，期貨放空的投資人很多趕快回補，這是期貨軋空；另一個就是融券回補，張數從50幾萬張降至29.5萬張。

經常M頭和W底只有一線之隔，杜金龍說，現在反彈五個月，月KD已經從以前的15回到67～70，日KD到87，周KD則在90幾鈍化，過去經驗「五窮六絕七上吊」，今年第三季應該會是低點，第四季則因為明年有總統選舉會有行情。簡而言之，指數有可能先往下探1,600點到14,275點，如果14,275點守不住再破13,981點，則主跌段將會正式啟動。

東元EPS獲調升，公司樂觀看待業績成長逾4成

不過如果台股真的出現大幅修正，杜金龍建議小資族可以留意近期漲幅驃悍的東元。近期投信著墨機電股，先是買進中興電及華城，後來又拉士電，之後再來拉東元，東元上周五（3/24）收盤44元，創20幾年新高，因為大股東菱光賣8,000張，導致周一有較大的跌幅。

杜金龍表示，由於首季漲幅12％，短線有投信作帳壓力，本來EPS估1元左右，但因為有印度電動車、大陸永磁題材，加上4月1日調高電價，法人調升EPS估超過2元，在低價股當中應該是首選。公司也樂觀看待今年業績成長4成以上，有興趣的小資族可以拉回再布局。

對適合穩健的族群，杜金龍推薦廣達，廣達4月14日除息6元，殖利率有6％多，為電子五哥裡面最高；其次這波炒作AI概念股，廣達是伺服器裡最大一家，也成為投信買進對象；至於同樣屬於NB族群的緯創，則有更耀眼的題材，子公司緯穎靠著AI概念已經漲超過1,000元，而緯創則受到外資的加持，從每天2,000張買到上萬張。

推升緯創股價有4大題材：一是低價；二是配息好，以緯創配息2.6元，殖利率超過6％；加上股價盤得久就是利多。杜金龍說，投資緯創可以留意投信的進出，只要看到投信轉賣，就可以趕快出脫，緊盯投信的籌碼。

投資人大買ETF，間接推升成分股漲勢

此外，ETF也是NB股股價攀升的推手之一。杜金龍說，國泰投信去年大賺10元、元大投信EPS也高達9元，兩家投信的好業績都是投資人的貢獻，而投信一定要買這些成分股，只要位階低、EPS又不錯的股票，這一波漲勢就非常凌厲，就像是「蒙塵的珍珠」。

仁寶也是相同的概念，仁寶今年配息1.2元，但漲幅和族群內其他個股比較起來漲幅較小，但因為PB（股價淨值比）小於1，一旦大盤跌的時候，仁寶就會有避險資金進來。

總結來說，東元適合小資族，因為價格較便宜；而緯創波動較大，缺點是這個月漲太多，要等拉回再布局，適合較積極型的投資人。

富邦金跌破現增價，玉山金是否跟進值得留意

對於存股族很在意的國泰金，公司高層預估今年會配息0.5～1元，杜金龍說，通常金融股地板價是PB 1倍，天花板是PB 2倍，目前國泰金每股淨值37元左右、股價41元，研究報告認為明年EPS會回復到4元左右。但受到矽谷銀行、瑞士信貸、德意志銀行等銀行股接連出事，就好像「蟑螂一隻一隻出來」，一隻蟑螂現身，就意味著晚上一定一大堆，意味市場對金融股看法比較保守。

就連富邦金也跌破現金增資價58.9元，杜金龍說，可以留意玉山金的現增價20元是否跌破，如果大盤真如預期回檔，國泰金的現增價35元就會是一個好的加碼時間點。但如果銀行股沒有跌到夠低的話，投資人介入的意願就不會那麼高，反倒是買進一些優質的傳產股，還會有比較大的獲利空間。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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